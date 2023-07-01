استغلال طاقة الشباب| أبو العينين يضع خارطة طريق للنهوض بالصناعة .. ويؤكد: الرئيس السيسي أقام بنية أساسية جديدة لمصر وساهم في زيادة قيمة الأراضي

حل النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، ضيفا ببرنامج "علي مسئوليتي"، تقديم الإعلامي أحمد موسى المذاع علي قناة صدي البلد، وتحدث عن ثورة 30 يونيو، ومواجهة مصر للإرهاب، ولقائه بالأمين العالم للأمم المتحدة بان كي مون، نستعرض لكم أبرز تصريحاته خلال التقرير التالي:

عرضت لـ بان كي مون حقائق ثورة 30 يونيو

قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، ‏إنه كان هناك حالة خوف لدى الشعب أثناء حكم جماعة الإخوان الإرهابية وبلطجة في كل مكان.

وتابع أبو العينين خلال لقائه ببرنامج "علي مسئوليتي"، تقديم الإعلامي أحمد موسى المذاع علي قناة صدي البلد، أنه التقى ببان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة وجلس ساعة ونصف يستمع إلى الحقائق التي عرضها عليه عن ثورة 30 يونيو.

وأضاف أن بان كي مون علم أن ثورة 30 يونيو ثورة شعب حماها الجيش بعد أن عرض عليه كل الحقائق ونقل له كل ما حدث في مصر من إرهاب جماعة الإخوان الإرهابية إلى بان كي مون بعد ثورة 30 يونيو، مؤكدا أن ثورة 30 يونيو انقذت مصر من مصير سوريا واليمن وليبيا.

الرئيس السيسي ساهم في زيادة قيمة الأراضي من خلال القيمة المضافة



قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب،‏ إن في أول الثمانينيات الزعيم الراحل السادات وجه بإقامة المدينة الصناعية في العاشر من رمضان والأراضي وقتها كانت تباع بجنيه واحد للمتر، في عهد الزعيم الراحل السادات ولكنها كانت بدون بنية أساسية.

وتابع أبو العينين خلال لقائه ببرنامج "علي مسئوليتي"، تقديم الإعلامي أحمد موسى المذاع علي قناة صدي البلد، إن الرئيس الراحل مبارك كان يزور المصانع ويقابل المستثمرين ويفتخر بالصناعة المصرية وكان يوجه بزيارة ضيوف مصر للمصانع المصرية وهذا طور من الصناعة وقتها.





وأضاف أبو العينين: أما الرئيس السيسي أقام بنية أساسية جديدة لمصر وساهم في زيادة قيمة الأراضي من خلال القيمة المضافة (البنية الأساسية).

ونوه أبو العينين بأن أسعار الأراضي زادت قيمتها في كل المدن الجديدة، كذلك أيضا الصعيد الذي شهد نقلة كبيرة في عهد الرئيس السيسي، وإدارة الرئيس السيسي ساهمت بشكل كبير في التطوير والتحديث.

قدرة مصر على مواجهة الإرهاب وهزيمته في سيناء



قال النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، إن مصر كان لديها تحديات كثيرة بعد ثورة 30 يونيو، أهمها «الأمن والأمان»، مؤكدا أن عودة الأمن والأمان إلى مصر في هذه الفترة الوجيزة؛ أمر يُدرَّس للعالم كله، وعمل تاريخي للقوات المسلحة والشرطة المصرية.

وأضاف «أبو العينين»، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»،: «كيفية لم الشمل لدولة بها 100 مليون مواطن، وعلى كل هذه المساحة، وتستطيع أن تستعيد الأمن والأمان، رغم وجود هجرة من الإرهابيين إلى سيناء؛ هذا عمل تاريخي».

‏وأضاف أبو العينين أن التهديد الإرهابي لم يكن على مصر فقط، ولكن كان يمس العالم كله، مؤكدا أنه قالها من قبل، أن «مصر تحارب الإرهاب نيابة عن العالم كله»,.

وأشار إلى أن قيادات أوروبا اندهشوا من قدرة مصر على مواجهة الإرهاب والانتصار عليه في سيناء.

‏ونوه «أبو العينين» بأن مصر لديها إرادة قوية، والقوات المسلحة استطاعت التصدي للإرهاب الذي كان ينتشر في كل محافظاتها.



مشروع عظيم يتعلق بنهر النيل

‏قال النائب محمد أبو العنين وكيل مجلس النواب، إن الله وهب مصر هبة كبيرة، أننا في وسط العالم، وهذا موقع جغرافي فريد، ومصر تمتلك قناة السويس، وتمتلك شواطئ على البحرين الأحمر والمتوسط.

وأضاف أبو العينين، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن مصر تبنى موانئ حيوية؛ من أجل جذب كل التجارة البحرية في العالم، ولدينا مثلا دولة سنغافورة، تسوق لنفسها أمام العالم من خلال موانئها، مضيفا: لا بد من التعاقد مع شركات عالمية لإدارة وتشغيل الموانئ؛ لتعظيم مواردنا.

وأشار أبو العينين، إلى أن نهر النيل يمر بـ11 دولة إفريقية، ويمكن استغلاله في النقل النهري، وهذا يزيد من التحالفات والتجارة عن طريق توصيل نهر النيل بالبحر المتوسط، لافتا إلى أن مؤسسات التمويل الدولية لا بد أن تتحرك في مشروع النقل النهري من خلال نهر النيل.



استغلال طاقة الشباب



‏قال النائب محمد أبو العنين وكيل مجلس النواب، إن الدولة المصرية ترسم خريطتها لتكون دولة صناعية متقدمة، مؤكدا أن جذب الشركات التكنولوجية إلى مصر سيساهم في تحولنا لدولة صناعية قوية، مضيفا أن مصر تقدمت في مجال البترول ونجحت في جذب الشركات العالمية.



‏وتابع أبو العنين خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن التكنولوجيا هي الأساس لصناعات المستقبل ولابد من تفجير الطاقة لدى الشباب المصري والشباب المصري يمتلك وطنية وقدرات عالمية.



‏وأضاف أبو العينين أنه لابد من التواصل بين المسئولين المصريين والشركات العالمية بشكل خاص وتقديم أفضل الفرص للاستثمار وأيضا تقديم مزايا ضريبية للمستثمرين.



‏ونوه بأنه لابد من وضع خطة لجذب المستثمر الأجنبي يحقق منها أرباح لنتمكن من توطين التكنولوجيا، وتذليل الصعاب أمام المستثمرين الأجانب، مؤكدا أن وجود الشركات الكبرى في كل المجالات سوف يساهم في جذب كل شركات العالم.



القروض التي حصلنا عليها لدينا خطة لسدادها

‏قال النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، إن القروض التي حصلت عليها مصر، كانت “استدانة مدروسة”، وتم استخدامها في المشروعات الكبيرة، لافتا إلى أن كل القروض التي حصلنا عليها لدينا خطة مدروسة في سددها.



‏وأوضح محمد أبو العينين خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن أزمتي كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، أثرتا على العالم ومصر سلبا، والعالم كله ما زال يعاني حتى الآن، وهناك العديد من المصانع أغلقت في أوروبا بسبب أزمة كورونا.

وأضاف أبو العينين، أن مشروعات الطرق أصبحت بجودة عالية وآمنة في مصر، وأيضا تم إنشاء 75 جامعة خلال الـ 10 سنوات الماضية، ومصر أصبح لديها جامعات على مستوى عالٍ.

وأكد أن الجامعات المصرية الحديثة، قللت من سفر المصريين للتعليم في الخارج، فنحن لدينا ثورة علمية في الجامعات حاليا.



تخارج الدولة يبشر بمرحلة جديدة

‏قال النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، أن المستثمر لا يقدر على منافسة الدولة، وتسبب ذلك في الإحجام عن الاستثمار، مؤكدا أن تدخل الرئيس السيسي ساهم في جذب القطاع الخاص، وأن القيمة المضافة للمشروعات مثل قناة السويس ارتفعت.



‏وتابع محمد أبو العينين خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن تخارج الدولة من بعض الأنشطة يبشر بمرحلة جديدة من التفاعل مع المستثمرين.



وأضاف أن جدية الدولة لابد أن تكون في محاربة البيروقراطية والدولة تبذل جهد كبير للقضاء عليها والرقمنة تساهم في القضاء عليها.

الغرب كان سعيدا لما يحدث بمصر من خراب

قال النائب محمد ابو العينين، وكيل مجلس النواب، إن القوات المسلحة المصرية انحازت للشعب المصري في ثورة 30 يونيو، مشيراً إلى أن الغرب كان سعيداً لما يحدث في مصر من خراب عن طريق جماعة الإخوان الإرهابية أثناء حكمها لمصر.

وأضاف "أبو العينين" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "علي مسئوليتي" المذاع علي قناة صدي البلد، أنه ذهب لمقر الأمم المتحدة وقابل كبار مسؤوليها بعد ثورة 30 يونيو لتصحيح المشهد عن مصر، موضحاً أن جماعة الإخوان الإرهابية صدرت مشهد كاذب للعالم عن حقيقة ثورة 30 يونيو.

وتابع محمد أبو العينين، أن استمرار جماعة الإخوان الإرهابية في الحكم يعني انتشار الفوضي والإرهاب وفشل الدولة المصرية في كافة المجالات والقطاعات.



رفضت بيع مصانعي وشركاتي أثناء حكم الإخوان



قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إنه وقف ضد جماعة الإخوان الإرهابية وأعلن حينها أنه لن يفرط في مصانعه وشركاته نهائياً حتي ولو حدثت ما يحدث، مشيراً إلى أنه تعرض لمحاولات ابتزازية كثيرة من قبل الجماعة.

وأضاف "أبو العينين" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "علي مسئوليتي" المذاع علي قناة صدي البلد، أنه قال للإخوان الإرهابية أن يأخذوا روحه ويقتلونه قبل أن يحصلوا على شئ واحد من شركاته ومصانعه ولم يفرط في شيء حتي نهايته.

وتابع محمد أبو العينين، أن الرئيس الراحل محمد حسني مبارك كان يزور المصانع ويقابل المستثمرين ويفتخر بالصناعة المصرية.

الجيش المصري حمى ثورة 30 يونيو



قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إن مصر كانت تعيش لحظات تاريخية يوم 30 يونيو 2013، وكان هذا اليوم ينبثق منه الأمل بعدما عاشت الدولة المصرية عاما من الألم والحزن والخراب الذي أحدثته الجماعة الإرهابية أثناء فترة حكمهم.



وأضاف "أبو العينين" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "علي مسئوليتي" المذاع علي قناة صدي البلد، أن جميع المصريين عاشوا فترة صعبة أثناء حكم جماعة الإخوان لمصر، موضحاً أن المصريين لم يصمتوا كثيراً عن هذه الفترة وخرجوا ليقوموا بثورة 30 يونيو التي كانت ثورة الشعب الذي قام بحمايتها الجيش المصري.

وتابع محمد أبو العينين، أن المصريين رفضوا جميع المحاولات التي كانت تحدث من الخارج من أجل تفتيت الدولة وهدم كافة مؤسسات الدولة.



الرئيس السيسي قدم روحه لنجاح ثورة الشعب



قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إن الشعب المصري ذكي وفطن جدا، ويعلم جيدا ماذا يفعل، ويعلم من هو القائد الذي قدم حياته فداء لمصر في 30 يونيو؛ لينقذ الشعب بأكمله من مصير مظلم ودموي.

وأضاف "أبو العينين" خلال حواره التليفزيوني مع برنامج "على مسئوليتي"، تقديم الإعلامي أحمد موسي ، المذاع على قناة صدي البلد، في حوار بمناسبة مرور 10 سنوات على ثورة 30 يونيو، أن الشعب المصري يدرك أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قدم روحه لنجاح ثورة الشعب في 30 يونيو 2013.

وأشار النائب محمد أبو العينين، إلى أن الرئيس السيسي نزل في الشوارع؛ ليتابع الموقف في ثورة 30 يونيو بعينه، ويري ملايين المصريين يقفون مع بعضهم البعض في حب مصر.

لابد للمرشح الرئاسي تقديم رؤيته لبناء الجمهورية الجديدة



قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إنه لابد من المرشح الرئاسي الذي سوف يترشح في الانتخابات الرئاسية القادمة تقديم رؤيته لبناء الجمهورية الجديدة وماذا سيقدم لشعب مصر خلال فترة حكمه للبلاد ويتكلم مع الجميع بلغة جديدة حتي يستطيع النهوض بالدولة.



وأضاف "أبو العينين" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "على مسئوليتي"، تقديم الإعلامي أحمد موسي ، المذاع علي قناة صدي البلد، أنه لابد الإستفادة من جميع السلبيات التي تحدث في الماضي، ولابد أن يكون للمرشح برنامج انتخابي قوي يتحدث فيه عن كيفية استغلال طاقة الشباب داخل الدولة والاستفادة من الموارد، للنهوض بالجمهورية الجديدة.

وتابع محمد أبو العينين، أن الأحزاب لابد أن يكون لديها رؤي لخدمة الشارع والمواطنين المصريين، مشيراً إلى أنه إذا كان الحزب السياسي ليس له تفاعل مع الناس فواجب عليه عدم تقديم مرشح للرئاسة.

أطالب بالتعاقد مع شركات عالمية لإدارة وتشغيل الموانئ

طالب النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بالتعاقد مع شركات عالمية لإدارة وتشغيل الموانئ لتعظيم ورادتنا، مشيرا إلى أن وجود الشركات الكبرى في كل المجالات؛ سيسهم في جذب كل شركات العالم.

وأضاف "أبو العينين" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "علي مسئوليتي"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المذاع على قناة “صدى البلد”، أن جميع دول القارة الأفريقية تحتاج إلى الصناعات الحيوية، والفرصة أمامنا لنكون المصدرين لها، موضحاً أن الرئيس السيسي يعظم من قيمة الموانئ؛ من أجل تسهيل حركة التجارة الدولية لمصر.

وأشار النائب محمد أبو العينين، إلى أن موقع مصر الجغرافي، فريد، لأنها تقع في منتصف العالم، وتطل علي البحرين الأحمر والمتوسط، ولديها قناة السويس التي تربطهما ببعضهما البعض.

رسالة للمصريين بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو



وجه النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بعض الكلمات المؤثرة للشعب المصري بمناسبة مرور 10 سنوات علي ثورة 30 يونيو، قائلا "كل سنة وشعب مصر العظيم طيب وبخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك وذكري ثورة 30 يونيو .. وأدعو الله أن يتمم نعمته علينا جميعاً".



وأضاف "أبو العينين" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "علي مسئوليتي"، تقديم الإعلامي أحمد موسي ، المذاع علي قناة صدي البلد، أنه يشكر إلهام أبو الفتح لدورها الهام في تطوير قناة صدى البلد، موضحاً أن قناة صدى البلد تعرض الحقائق بكل مصداقية لأنها قناة مصر.

وتابع محمد أبو العينين، أن شبكة قنوات صدى البلد قامت بدور كبير في دعم الدولة المصرية، وجميع العاملين في القناة قاموا بدور وطني هام في مقدمتهم أحمد موسي ومصطفى بكري وجميع المذيعين بالقناة.



الاستثمارات الروسية والأوكرانية ذهبت إلى دبي وتركيا



قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إنه كان من الممكن لمصر جذب مليارات الدولارات؛ نتيجة هروب المستثمرين من روسيا وأوكرانيا بعد الحرب بينهما، مشيرا إلى أن الاستثمارات الروسية والأوكرانية بعد الحرب، ذهبت إلى دبي وتركيا.



وأضاف "أبو العينين" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "على مسئوليتي"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المذاع على قناة صدى البلد، أن تخارج الدولة من بعض الأنشطة؛ يبشر بمرحلة جديدة من التفاعل مع المستثمرين.

وأوضح النائب محمد أبو العينين، أن الرقمنة تسهم في جذب المستثمرين، مؤكدا أن جذب الشركات التكنولوجية إلى مصر؛ سيسهم في تحولنا إلى دولة صناعية قوية.