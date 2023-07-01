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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

اليوم الأخير لانتخابات الأطباء.. مرشح واحد على منصب النقيب و27 للعضوية| تفاصيل

صدى البلد

أعلنت، اللجنة العامة للانتخابات، أنه تقدم للترشيح لانتخابات الأطباء، مرشح واحد فقط علي منصب النقيب و27 مرشح لعضوية النقابة العامة.

   

دون إجازة.. لجنة انتخابات الأطباء تتلقى طلبات الترشح.. ومفاجأة باليوم التاسع

انتخابات الأطباء.. 12 مرشحا لعضوية النقابة العامة


واستعرضت اللجنة العامة للانتخابات، ما أسفر عنه اليوم الأخير لاستقبال طلبات الترشح عن تقدم لعضوية النقابة العامة كلا من : النقيب العام،د  أبو المجد الهواري .

 

فوق السن ،  د. هشام المليجي، د. احمد عصام ، د. ايهاب رزق الله ،د. علي عدلي دمرداش 
د. وفاء أدوار هنري،د. احمد شوشة د. احمد سعيد عثمان ،د. السيد عبد الستار د. انجي الغيطاني،

 

تحت السن 
د. احمد ابراهيم عياد، د. ابراهيم عسيلي ،د. احمد السيد ،د. احمد صفوت 
د. شريف غراب،د. محمد حسين راغب ، د. عمرو عبد الهادي صابر، د. سهيل أيمن فخري

 

القاهرة 
د. ايهاب رزق الله

وسط 
د. بسيوني عبد الله عبد التواب

شرق 
د. مأمون عيسى 
د. أحمد ابراهيم عباد 
د. اكرم هاني عوف

شمال الصعيد 
د. محمد عبدالله علي حسن  

جنوب الصعيد 
د. محمود سعد أبو الخير 
د. وليد عربي عبد الخالق 
د. أيمن عبد المطلب 
د . أيمن سعيد زكي

 

كما أفادت اللجنة العامة للانتخابات أن 6 أطباء تقدموا بأوراقهم للجنة ( العامة ) بالقاهرة للترشح علي مقاعد نقابة أطباء الدقهلية

الجدير بالذكر أنه ستجرى انتخاب نقيب الأطباء و ٣ أعضاء فوق السن و ٣ تحت السن و ٦ مندوبين لقطاعات الجمهورية المختلفة في مجلس النقابة العامة، وسيتم اعلان الاسماء كاملة بصفة مبدئية يوم الجمعة ٧ يوليو باذن الله

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