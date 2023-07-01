تحذير عاجل من السعودية بشأن طقس اليوم السبت

أصدر المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية تحذيرًا بشأن حالة الطقس المتوقعة، اليوم السبت، في جميع أنحاء ومحافظات المملكة.

وتوقع المركز في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس" أن "الفرصة مهيَّأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطةو زخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير و الباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة, في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة".

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم /ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 45 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي ومن نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الأوسط والجنوبي يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

وقال التقرير إن "حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ويكون مائج على الجزء الجنوبي مع تكون السحب الرعدية الممطرة، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف الموج".