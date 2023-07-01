3 ظواهر جوية.. الأرصاد تكشف حالة الطقس في آخر أيام عيد الأضحى

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم السبت (آخر أيام عيد الأضحى المبارك)، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على الأنحاء كافة.

3 ظواهر جوية في آخر أيام عيد الأضحى

كما توقعت هيئة الأرصاد أن تتكون شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناه ووسط سيناء، وأن تكون نسبة الرطوبة من 75 إلى 35%، كما تنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وعن حالة البحر المتوسط، توقع خبراء هيئة الأرصاد أن تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وتكون حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين وربع والرياح السطحية شمالية غربية.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من أن الارتفاع في نسبة الرطوبة يزيد من الشعور بحرارة الطقس بمعدل (2-3) درجات مئوية.



الأرصاد بيان بيان درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت (رابع أيام العيد) على محافظات ومدن مصر :

العظمى الصغرى

القاهرة 34 24

العاصمة الإدارية 35 23

6 أكتوبر 35 23

بنها 34 23

دمنهور 32 23

وادي النطرون 34 23

كفر الشيخ 31 22

المنصورة 34 23

الزقازيق 35 23

شبين الكوم 34 23

طنطا 34 22

دمياط 30 22

بورسعيد 31 23

الإسماعيلية 35 22

السويس 35 23

العريش 31 22

رفح 30 21

رأس سدر 36 24

نخل 35 18

كاترين 33 17

الطور 36 26

طابا 35 26

شرم الشيخ 38 27

الإسكندرية 29 22

العلمين الجديدة 29 22

مطروح 28 22

السلوم 29 23

سيوة 35 22

رأس غارب 37 27

الغردقة 39 28

سفاجا 38 27

مرسى علم 37 26

شلاتين 36 27

حلايب 33 28

أبو رماد 36 27

رأس حدربة 33 28

الفيوم 35 24

بني سويف 35 24

المنيا 36 24

أسيوط 36 25

سوهاج 38 26

قنا 39 26

الأقصر 40 27

أسوان 41 28

الوادي الجديد 40 27

أبو سمبل 39 27

