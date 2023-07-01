رسالة تحذير من بريطانيا وأستراليا وكندا وإسبانيا لـ إسرائيل| ما القصة؟

دعت بريطانيا وأستراليا وكندا وإسبانيا، الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع عن قرار بالموافقة على إنشاء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية، وقالت إنها "قلقة للغاية" من استمرار دائرة العنف.

ووافقت إسرائيل هذا الأسبوع على بناء أكثر من 5700 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، وأدخلت في وقت سابق من هذا الشهر تعديلات تسهل الموافقة السريعة على البناء الاستيطاني.

وقال وزراء خارجية بريطانيا وأستراليا وكندا وإسبانيا، في بيان مشترك، إن "التوسع المستمر في المستوطنات يشكل عقبة أمام السلام ويؤثر سلبا على جهود تحقيق حل الدولتين عبر التفاوض. ندعو حكومة إسرائيل إلى التراجع عن هذه القرارات".

يأتي ذلك بعد تصاعد أعمال العنف في الضفة الغربية في الآونة الأخيرة.