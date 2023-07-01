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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

السبيل الوحيد.. خبير لوائح يعلق على أزمة غرامة كهربا مع الزمالك

كهربا
كهربا

علق خبير اللوائح عامر العمايرة، على أزمة غرامة محمود عبد المنعم كهربا، لاعب نادي الأهلي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب عامر العمايرة: “‏الموضوع مش محتاج تشنجات أو صوت عالى.. من حق الزمالك يطلب من اللجنة التأديبية للفيفا إيقاف كهربا لعدم دفع الغرامة. كلنا عارفين موقف النادى وأنه مطالب بدفع مليون ونصف المليون دولار لسبورتنج قبل فتح باب القيد، وقضية بو طيب على الأبواب محتاج فلوس ولن تستفيد من الإيقاف، التفاوض هو سبيلك الوحيد”.

وأكد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن المحامي الخاص بالنادي أرسل شكوى جديدة  للجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تفيد بأن  محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الأهلي، لم يسدد الغرامة المالية المستحقة للنادي الأبيض في الموعد المحدد لها.

وقال رئيس النادي إنه سيتم الحجز على مستحقات كهربا لدى النادي الأهلي، وسيتم إخطار البنك المركزي بالحجز على أرصدة اللاعب وأسرته، كما سيتم الحجز على ممتلكاته.

وشدد رئيس النادي على أن الزمالك تمسك باستمرار إمام عاشور في صفوف الفريق، ولكن اللاعب فضل الاحتراف بنادي ميتيلاند الدنماركي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بالرغم من أن النادي عرض عليه توقيع عقد جديد بمقابل مادي يناسبه.

وأضاف المستشار مرتضى منصور أن مصطفى فتحي هو من تمسك بالرحيل عن الزمالك للاحتراف في الدوري السعودي من قبل بالرغم من أن النادي عرض عليه توقيع عقد جديد من قبل.

وتابع قائلا: "الباب مفتوح أمام كل من طارق حامد وإمام عاشور  ومصطفى فتحي للعودة إلى صفوف الفريق، ولكن الزمالك لن يتحايل على أي لاعب للعودة إلى صفوفه مجددا، ولن يعود أي لاعب للفريق إلا إذا كانت هذه هي رغبة اللاعب في العودة".

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