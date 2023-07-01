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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رقم صادم.. الداخلية الفرنسية تعلن ارتفاع عدد المعتقلين في أحداث شغب

صدى البلد

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، اليوم السبت، توقيف 994 شخصا خلال ليلة رابعة من أعمال الشغب في فرنسا.

وأعلنت السلطات الفرنسية، عن نشر 45 ألف رجل أمن؛ للسيطرة على أعمال العنف.

وأفادت وزارة الداخلية الفرنسية، في وقت سابق من اليوم، بتوقف حركة المواصلات العامة في البلاد، اعتبارا من الساعة 9 مساء؛ بسبب أعمال الشغب.

وأعلنت السلطات الفرنسية، أنه سيتم وقف كل خدمات النقل في مرسيليا، ابتداء من السابعة مساء، كما أعلنت عن تقييد بيع الألعاب النارية؛ بسبب استخدامها في أعمال الشغب.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في كلمته، بعد اجتماع خلية الأزمة، إن الحكومة الفرنسية ستتصدى لما يحدث في باريس من اعتداءات.

واتهم ماكرون، العصابات، بالمشاركة في أعمال العنف، مضيفا أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد "أعمال الشغب".

وأعلن ماكرون نشر تعزيزات إضافية للسيطرة على أعمال الشغب في المدن الفرنسية.

ودعا ماكرون مواقع التواصل الاجتماعي إلى حذف أي محتوى يحض على العنف.

وأعلن ماكرون اتخاذ كل الإجراءات الضرورية من أجل إنهاء العنف في المدن الفرنسية.

وأعلنت السلطات الفرنسية، إصابة العشرات من عناصر الأمن، واعتقال المئات من المحتجين، بعد أعمال شغب اندلعت على خلفية مقتل فتى برصاص شرطي قبل أيام.

 

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