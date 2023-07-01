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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الاتفاق السعودي يجدد مفاوضاته مع جيرارد لتدريب الفريق

ستيفن جيرارد
ستيفن جيرارد

جدد نادي الاتفاق السعودي مفاوضاته مع ستيفن جيرارد، المدير الفني السابق لفريق أستون فيلا الإنجليزي، لقيادة الفريق في الموسم الجديد.


وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، أن تعاقد الغريم (القادسية) مع المدرب الإنجليزي روبي فاولر، أثار حماس نادي الاتفاق لإعادة التفاوض مع زميله السابق في ليفربول ستيفن جيرارد.

وأضافت أن إدارة الاتفاق تواصلت مجددا مع جيرارد من أجل تقريب وجهات النظر والوصول إلى اتفاق بشأن توقيعه عقدا لقيادة الفريق لمدة موسمين.

ولفتت أنه بعد تعيين زميله السابق فاولر مديرا فنيا للقادسية، أبدى جيرارد حماسا أكبر لخوض تجربة تدريبية في الدوري السعودي من خلال تدريب الاتفاق، وإن كان هناك اختلاف في تصنيف الناديين، إذ يشارك الاتفاق في دوري المحترفين، بينما يلعب القادسية في دوري الدرجة الأولى.

وأوضحت أن جيرارد لا يزال  الاسم المفضل على طاولة إدارة الاتفاق، إذ تجري مفاوضات بين الطرفين على بنود العقد، لكن لم يتم التوقيع على أي أوراق رسمية حتى الآن.

الاتفاق جيرارد أستون فيلا القادسية روبي فاولر

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