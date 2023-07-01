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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أول تعليق من كريم عبد العزيز بعد نجاح بيت الروبي

بيت الروبي
بيت الروبي

علق  الفنان كريم عبد العزيز  على نجاح فيلمه الجديد بيت الروبي والذى يعرض حاليا فى السينمات ضمن احتفالات موسم عيد الأضحى.

وكتب كريم على صفحته الشخصية بموقع الصور الشهير انستجرام: الحمد لله حمد الشاكرين والحمد الله حمدا على كل النعم والحمد الله على حمد النعم والحمد لله حمدا يليق برب النعيم والحمدلله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه.

تفاصيل فيلم بيت الروبي 

ويعرض لكريم عبد العزيز حاليا فيلم بيت الروبي وهو الفيلم الذى يقدمه مع كل من كريم محمود عبد العزيز ونور اللبنانية وتارا عماد وعبد الرحمن توتا ومصطفى أبو سريع.


إيرادات فيلم بيت الروبي 

ويواصل فيلم بيت الروبي تصدر شباك التذاكر ، ليغرد منفرداً على القمة خلال موسم عيد الأضحي المبارك ، ولعل هذا الفيلم ليس الاول الذي يحصد إيرادات مرتفعة لبطله الفنان كريم عبد العزيز ، فحتي الان مازال  يحتل كريم عبد العزيز  المركز الاول بأحد أفلامه ضمن قائمة الاعمال الأكثر تحقيقاً للإيرادات فى تاريخ السينما المصرية .

وحقق فيلم بيت الروبي ما يزيد عن 35 مليون جنية فى مصر فقط فى غضون 9 أيام فقط ، ليتصدر شباك الإيرادات .

تفاصيل فيلم بيت الروبي 

ويعتبر فيلم بيت الروبي هو التعاون الأول الذى يجمع كريم عبد العزيز بالمخرج بيتر ميمي فى السينما والثالثة بوجه عام، وذلك بعدما قدم معه مسلسل "الاختيار" الجزء الثاني والجزء الثالث، وكان مقررا التعاون سوياً في مسلسل "الحشاشين" في رمضان المقبل، إلا أنه تم تأجيله لشهر رمضان 2024 حسبما أعلن كريم عبد العزيز بسبب أن العمل ضخم إنتاجياً ويحتاج إلى وقت كبير للتحضيرات.

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