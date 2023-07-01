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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إياتا : ارتفاع تكاليف وقود الطائرات ساهم في زيادة نفقات التشغيل بنسبة 30%

وقود الطائرات
وقود الطائرات

يتوقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، أن يبلغ متوسط ​​تكاليف وقود الطائرات 98.5 دولارًا للبرميل خلال العام 2023 بإجمالي فاتورة وقود تبلغ 215 مليار دولار، حيث تعتبر التكلفة أرخص من 111.9 دولارًا للبرميل حسب توقعات ديسمبر 2022، ومتوسط ​​التكلفة البالغ 135.6 دولارًا في عام 2022.

وقال الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، أن أسعار النفط الخام ارتفعت بشكل مبالغ به بالنسبة لشركات الطيران حيث بلغ متوسط انتشار الكراك (قسط التأمين المدفوع لتكرير النفط الخام وتحويله إلى وقود للطائرات) أكثر من 34٪ لعام 2022، أي بمعدل أعلى بكثير من متوسط المدى الطويل، حيث انعكس ارتفاع أسعار الوقود إلى زيادة إجمالي النفقات بنسبة بلغت حوالي 30٪، مشيرا إلى أن تقلص انتشار الكراك في الأشهر الأخيرة، سيؤثر على انخفاض متوسط انتشار الكراك للعام بأكمله إلى حوالي 23٪، وهو ما يتماشى تقريباً مع متوسط المعدل التاريخي. وستمثل تكاليف الوقود 28٪ من متوسط التكلفة، والذي لا يزال أعلى من 24٪ لعام 2019.

 

وأشار (إياتا) في تقريره إلى النفقات غير المتعلقة بالوقود، والتي تم التحكم بها جيداً من قبل شركات الطيران على الرغم من ضغوط التضخم. ومع توزيع التكاليف الثابتة على نطاق أكبر، متوقعا أن تنخفض التكاليف غير المتعلقة بالوقود لكل طن كيلومتر متاح إلى 39 سنتاً. وهو ما يمثل أقل بـ 6.4٪ مقارنة بعام 2022 (41.7 سنت لكل طن كيلومتر متاح)، الأمر الذي يمثل عودة إلى مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19. وتوقع أن يصل إجمالي التكاليف غير المتعلقة بالوقود إلى 565 مليار دولار في عام 2023.

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