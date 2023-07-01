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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بسبب مبابي.. ريال مدريد يتراجع عن ضم فيكتور أوسيمين

فيكتور أوسيمين
فيكتور أوسيمين

أكد تقرير صحفي، انسحاب  نادي ريال مدريد من سباق التعاقد مع النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم فريق نابولي الإيطالي، خلال فترة الصيف الحالي.


وذكرت  صحيفة " لا جازيتا ديلو سبورت"، الإيطالية، أن فيكتور أوسيمين كان هدفا لريال مدريد في الميركاتو الحالي لخلافة النجم الفرنسي كريم بنزيما الذي رحل لصفوف نادي الاتحاد السعودي.


وأضافت أن ريال مدريد قرر التراجع عن فكرة ضم أوسيمين لعدم توافقها مع خطة ضم كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان في  صيف 2024.

وكان مبابي أرسل خطابا لنادي باريس سان جيرمان، أكد فيه عدم تمديد عقده حتى 2025.

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان في صيف 2024، مع وجود بند يتيح للنجم الفرنسي تمديد عقده لموسم آخر.


يذكر أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، أكد مؤخرا، أن النادي الإسباني سيتعاقد مع مبابي ولكن ليس خلال العام الجاري.

ريال مدريد أوسيمين نابولي مبابي بنزيما

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