شفاء أول مجموعة من مرض السكر بدون أدوية| طبيب يفجر مفاجاة

أعلن الدكتور أسامة حمدي، أستاذ السكر والباطنة بجامعة هارفارد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، عن شفاء أول مجموعة من مرض السكر بدون أدوية.

كتب أسامة حمدي في منشوره:"أخيرًا بدون أدوية شفاء السكر من النوع الثاني في أول مجموعة بمركز جوزلين للسكر بجامعة هارفارد الأمريكية!، قدمنا هذا الأسبوع في مؤتمر الجمعية الأمريكية للسكر بمدينة سان دييجو بكاليفورنيا بحثنا الهام عن أسلوب مبتكر للوصول إلى الشفاء من مرض السكر من النوع الثاني في سنواته الخمس الأولى، وهو ما سمّيناه Diabetes Remission Outcome Protocol أو بالاختصار DROP. "

تابع:"والمرضى الذين طبق عليهم بروتوكول DROP لأول مرة توقفوا تمامًا عن العلاج بالأدوية منذ "اليوم الأول" للبرنامج، وقد تم متابعتهم لمدة سنة كاملة للتأكد من عدم عودة المرض اليهم مرة ثانية، وبروتوكول DROP - المنتظر تطبيقه في الكثير من دول العالم- يصلح فقط للمرضى الذين تتوافر فيهم ٣ شروط:

- أن يكون المرض في سنواته الخمس الأولى.

- ألا يزيد العلاج الذي يتلقاه المريض على دوائين للسكر وبأي جرعة، وليس من بينهما الإنسولين.

- أن يكون السكر التراكمي أقل من ٨٪؜ عند بدء العلاج.

والهدف من البرنامج هو النزول بالسكر التراكمي إلى تحت مستوى ٦،٥٪؜ - وهو الحد الذي يشخص عنده مرض السكر- وبدون استخدام أى أدوية لمدة ثلاثة أشهر، ثم الاستمرار بالنتائج نفسها، وبدون أي علاج دوائي لمدة سنة كاملة. "



كتب:"كانت النتائج مذهلة في المجموعة الأولى؛ فقد تم الوصول بالتراكمي إلى متوسط ٦،١٪؜ بدون علاج دوائي بعد المرحلة الأولى، واستمر تحت ٦،٥ بدون علاج دوائي في ٨٠٪؜ من المرضى بعد مرور سنة. نعتقد أن بروتوكول DROP سيحدث إنقلاب في طريقة علاج مرض السكر في السنوات الخمس الأولى للمرض، وسنبدأ الأبحاث الموسعة عليه في ٥ دول حول العالم. مبروك للمجموعة الأولى التي تخلصت من مرض السكر من النوع الثاني، وشكرًا لفريق العمل الذي بذل معي مجهودًا كبيرًا للوصول لهذه النتائج المذهلة.



(الصورة لاول مجموعة تشفى من السكر وفريق العمل معي بمركز جوزلين بجامعة هارفارد الأمريكية، والخلفية تحمل شعار المركز: نعمل باصرار للوصول الى عالم بلا سكر)

