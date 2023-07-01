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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص فى إنقلاب ربع نقل بصحراوي ابوقرقاص بالمنيا

حادث مروري بالمنيا
حادث مروري بالمنيا

أصيب 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق  الصحراوي الغربي بالقرب من مركز  أبوقرقاص جنوب المنيا  تم نقلهم للمستشفي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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تلقت الأجهزة الامنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة  عمليات النجدة،  يفيد انقلاب سيارة رقم 2375 ن ط ر ربع نقل جنوب مدخل أبوقرقاص على الطريق الصحراوى الغربى إثر  اختلال عجلة القيادة  بيد السائق.

وقد أسفر الحادث عن  إصابة 9 اشخاص هم محمد. ي. ع 16 سنة ومحمود. ع. ف 25 سنة ويوسف. م. ر 16 سنة واحمد. خ. م 16 سنة ومني. م. ج 29 سنة ونجوي. ا. م 38 سنة وصابرين. ش. ر 16 سنة وفاطمة. ع. م 50 سنة ومني. م. ح 28 سنة تم نقل المصابين إلي المستشفي لتلقي العلاج، وتم التحفظ علي السيارة  تحت تصرف النيابة العامة وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على  النيابة العامة لتباشر  التحقيق. 
 

أجهزة الأمنية اختلال عجلة القيادة الطريق الصحراوي الصحراوى الغربى حادث انقلاب سيارة مركز ابوقرقاص

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