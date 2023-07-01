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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مش في مسجد الصديق.. تغيير مكان عزاء المخرج إيهاب أبو زيد

الراحل إيهاب أبو
الراحل إيهاب أبو زيد

أعلنت أسرة المخرج الراحل إيهاب أبو زيد عن تغيير مكان  العزاء، ليصبح داخل مسجد المشير طنطاوي بدلا من مسجد الصديق بمساجد شيراتون.

 

نقابة المهن السينمائية تنعى المخرج الراحل 

وكتبت نقابة المهن السينمائية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «عزاء الزميل الراحل المخرج/ ايهاب أبو زيد «يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّك ِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي» "صدق الله العظيم" .. #نقابة_المهن_السينمائية تقيم عزاء للزميل الراحل المخرج/ إيهاب أبو زيد - رئيس شبكة قنوات النهار وذلك يوم الأحد الموافق 2/7/2023 بمسجد المشير طنطاوي .. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته». 

 

أحمد حلمي ينعى إيهاب أبو زيد

نعى الفنان احمد حلمي المخرج إيهاب أبو زيد عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

وكتب احمد حلمي : الله يرحمك ويحسن إليك يا إيهاب، أعرفك من سنين طويلة لا عمرك اتغيرت ولا اختلفت، كنت أطيب قلب وارجل إنسان وعمر ما حد أختلف عليك ولا على كرم أخلاقك وأنسانيتك

 

واضاف: ادعوله بالرحمة والمغفرة، ويارب في الجنة ونعيها بإذن الله، الفاتحة.

 

نعي عمرو محمود ياسين

نعى الفنان عمرو محمود ياسين المخرج إيهاب أبو زيد عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

 

وكتب عمرو ياسين:"خبر الرحيل المفاجيء للمخرج ايهاب ابوزيد رئيس قناة النهار. .. خبر صادم .. انا لله وانا اليه راجعون... كان رجل محترم و خلوق .. حزين عليه اشد الحزن و لا حول ولا قوة الا بالله".



 

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