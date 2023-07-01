الأوقاف: ربع مليار جنيه حصيلة صكوك الأضاحي وبدء توزيع اللحوم الاثنين

التقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بقيادات الدعوة بمديريات الإسكندرية والبحيرة ومطروح اليوم السبت 1/ 7/ 2023م بمعسكر أبو بكر الصديق بالإسكندرية.

ورحب الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بالحضور جميعًا، سائلًا الله (عز وجل) أن يتقبل منهم صالح الأعمال، مشيدًا بما بذلوه من جهد في ضبط أداء صلاة العيد وحسن تنظيمها وهو ما أشاد به القاصي والداني، وبما بذلوه من جهد في مشروع صكوك الأضاحي والإطعام لهذا العام كان له أكبر الأثر في ختام العام المالي للأوقاف بأرقام قياسية في مشروع صكوك الأضاحي والإطعام فلأول مرة تبلغ حصيلة تبرعات صكوك الأضاحي والإطعام في مشروع صكوك أضاحي الأوقاف أكثر من ٢٥٠ مليون جنيه.

وأشار إلى انطلاق عملية التوزيع الاثنين القادم بإذن الله تعالى وذلك في إطار برامج توفير الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية والوصول إلى المستحقين أينما كانوا بعزة وكرامة.

وأكد أن هذا العمل يدفع إلى المزيد من الجهد وإلى استقبال العام المالي الجديد بمزيد من العزم على بذل المزيد من الجهد في خدمة الدين والوطن، موجهًا الشكر لمن أولونا ثقتهم من أبناء هذا الشعب المصري العظيم، شكرًا لكل من أسهم في هذا المشروع بجهد أو مال أو دعم مادي أو معنوي.



وشدد على أهمية تجديد النية مع الله (عز وجل)؛ لأن الإنسان إذا لم يكن صادقًا مع الله فلن تصل رسالته للناس، لأنهم كما يقولون: الكلام إذا خرج من القلب استقر في القلب، وإذا خرج من اللسان فلا يجاوز الآذان، وقد قالوا: حال رجل في ألفٍ خير من قول ألف لرجل، لأن الناس إذا رأوا سلوكًا من المتحدث لا يتسق مع حديثه فهو بذلك صاد عن سبيل الله (عز وجل).

وناقش وزير الأوقاف خلال الاجتماع خطة الوزارة الدعوية في المرحلة الراهنة، مؤكدًا على تكثيف الجهود في تنفيذ الأنشطة القائمة من المقارئ القرآنية، والبرنامج التثقيفي للطفل، والأسابيع والقوافل الدعوية، والدروس المنهجية، والمنبر الثابت، ومجالس الإفتاء، مع تلقي مقترحاتهم بأي أنشطة أخرى.