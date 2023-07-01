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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

توتر في المحيط الهادئ: اليابان وتايوان ترصدان سفنا حربية روسية قرب أراضيهما

صدى البلد

أعلنت وزارة الدفاع اليابانية، أنها رصدت سفينتين للبحرية الروسية في المياه بالقرب من تايوان وجزيرة أوكيناوا اليابانية في الأيام الأربعة الماضية. وقالت وزارة الدفاع التايوانية، إنها رصدت فرقاطتين روسيتين قبالة ساحلها الشرقي وأرسلت طائرات وسفناً للمراقبة.

بينما، ذكرت وكالة "إنترفاكس" الروسية، أن سفناً تابعة للأسطول الروسي في المحيط الهادئ دخلت المناطق الجنوبية من بحر الفلبين لأداء مهام في إطار رحلة مرور بحرية طويلة. ومن جانبها، أعربت الحكومة اليابانية عن قلقها من تكرار النشاط العسكري الروسي بالقرب من أراضيها بما يشمل التدريبات المشتركة مع القوات الصينية.

مسارات السفن الروسية

في 29 يونيو، صدت وزارة الدفاع اليابانية فرقاطتين روسيتين لأول مرة علي بعد 70 كم جنوب غرب جزيرة يوناغوني في أوكيناوا. كما أبحرت السفينتان ذهاباً وإياباً في المياه بين جزيرة يوناغوني وتايوان.

وقالت وكالة إنترفاكس إن سفن الأسطول الروسي دخلت المنطقة الجنوبية من بحر الفلبين، في 2 يوليو.

ردود الفعل اليابانية والتايوانية

قالت وزارة الدفاع اليابانية، إنها أرسلت سفينتين لمراقبة السفينتين الروسيتين، وأنها تتابع الوضع عن كثب. ومن جانبها، قالت وزارة الدفاع التايوانية، إنها أرسلت طائرات وسفناً للمراقبة، وأنها تحافظ على حالة تأهب عالية.

كما أكد أمين عام مجلس الوزراء الياباني ماتسونو هيروكازو، أن اليابان قدمت احتجاجاً إلى روسيا بشأن التدريبات العسكرية حول جزر كوريل المتنازع عليها، والتي تقع بين شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية وجزيرة هوكايدو اليابانية.

وحذرت رئيسة تايوان تساي إنج وين من أن تايوان لن تستسلم للضغوط من الصين أو أي قوة أخرى، وأنها ستدافع عن سيادتها وديمقراطيتها.

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