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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسميًا .. فابريجاس يعتزل كرة القدم

فابريجاس
فابريجاس

أعلن الإسباني سيسك فابريجاس لاعب برشلونة السابق، اليوم السبت، اعتزاله كرة القدم بشكل رسمي.

وبدأ فابريجاس مسيرته المهنية في أكاديمية لا ماسيا في برشلونة ، لكنه عانى من أجل الحصول على فرصة في الفريق الأول وانتقل إلى أرسنال في سبتمبر 2003.

وعاد فابريجاس لـ برشلونة، ثم انتقل إلى تشيلسي، فموناكو الفرنسي وأخيرًا كومو الإيطالي، الذي سيصبح مديرًا فنيًا للفريق الثاني بالنادي.

ونشر فابريجاس بيانًا عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، كتب خلاله:"لقد حان الوقت، بحزن شديد أن أعلق حذائي، منذ الأيام الأولى لي في برشلونة وأرسنال وبرشلونة مرة أخرى وتشيلسي وموناكو وكومو ، سأعتز بهم جميعًا".

وأضاف:"من رفع كأس العالم ، واليورو ، إلى الفوز بكل شيء في إنجلترا وإسبانيا وجميع الألقاب الأوروبية تقريبًا ، كانت رحلة لن أنساها أبدًا".

وزاد:"كل من ساعدني وزملائي في الفريق والمدربين والمدراء والرؤساء والمالكين والمشجعين ووكيلي. إلى جميع أفراد عائلتي ، من والديّ وأختي إلى زوجتي وأولادي ، أعتز بنصائحكم وإرشاداتكم وتوجيهاتكم".

وأردف:"إلى خصومي الذين حاولوا ضربي ، أشكركم على تقويتي ، لقد كان بالفعل أكثر من يستحق كل هذا العناء مع كل الذكريات العظيمة والأصدقاء الذين صنعتهم في الطريق".

واستطرد:"لقد تعلمت أيضًا 3 لغات وأصبحت أكثر تعاطفًا وحكمة خلال رحلاتي. لقد عشت تجارب لم أفكر فيها مطلقًا خلال مليون عام حتى أنني كنت سأقترب منها

واختتم:"لذا بعد 20 عامًا لا يُصدق مليئة بالتضحية والتفاني والفرح ، حان الوقت لنقول شكرًا وداعًا للعبة الجميلة. أحببت كل دقيقة. سيسك".

وتُوج فابريجاس ببطولة كأس العالم 2010 مع منتخب إسبانيا، إضافة لـ يورو 2008، 2012.

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