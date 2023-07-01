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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السد العالي حصن مصر المنيع من خطر الملء الرابع لسد النهضة.. شراقي يوضح التفاصيل

السد العالي
السد العالي

أكد الدكتور عباس شراقي، أن السد العالي حصن مصر المنيع، ويمنع وصول ضرر الملء الرابع لـ سد النهضة الإثيوبي إلى المواطن، لكن على الدولة المصرية أن تزيد مخزون السد العالي لدرء الضرر.

زيادة مخزون السد العالي

وأضاف عباس شراقي أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، في تصريحات تلفزيونية، أن زيادة مخزون السد العالي يتطلب مشروعات بعشرات المليارات من الدولارات، وهذا ما تم بالفعل خلال السنة الماضية ليصبح السد العالي حصن مصر المائي المنيع.

التخزين الرابع لسد النهضة كميته كبيرة 

وأكد عباس شراقي أن التخزين الرابع القادم الذي سيبدأ في منتصف يوليو المقبل مختلف لأن كميته كبيرة قد تصل الى 25 مليار متر مكعب، وهذه الكمية تعتبر نصف حصة النيل الأزرق بالكامل، وأيضا تقترب من نصف حصة مصر السنوية. 

السد العالي حصن مصر المائي المنيع

وتابع عباس شراقي أن هذه الكمية (الـ 25 مليار متر مكعب) تروي خمسة ملايين فدان في مصر يعيش عليها أكثر من 25 مليون مصري إضافة إلى إنها تساهم بأكثر من 50% من الأمن الغذائي للمصريين.

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تطور جديد في سد النهضة .. عباس شراقي يكشف التفاصيل

 

تطور جديد

وكان الدكتور عباس شراقي أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة كشف عن تطور جديد بشأن سد النهضة الإثيوبي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وقال إن الأمطار في حوض النيل الأزرق بدأت في الزيادة، وتهطل حاليا بمعدل 100 مليون م3/يوم، وازدادت بحيرة سد النهضة بمقدار يقترب من واحد مليار م3، ليصبح الإجمالي حتى نهاية يونيو نحو 14 مليار م3، ويتبقى 3 مليارات م3 نقص عن مخزون العام الماضي الذي توقف عند 17 مليار م3، سوف يتم تعويضها خلال النصف الأول من يوليو المقبل

وأكمل الدكتور عباس شراقي أن الأمطار تزداد تدريجيا خلال شهر يوليو بمتوسط 225 مليون م3/يوم بإجمالي إيراد نحو 7 مليارات م3، وسوف يتم حجز إيراد أغسطس الذي يصل إلى 16 مليار م3، مع إمرار نحو مليار م3 واحد من خلال بوابة التصريف الشرقية، ونحو 6 مليارات م3  خلال النصف الأول من سبتمبر عند منسوب 625 م فوق سطح البحر، بإجمالي تخزين رابع حوالي 25 مليار م3، طبقاً لبعض الصور من الموقع التي تشير "تقريبًا" إلى نحو 625 م للممر الأوسط والأجناب حوالى 628 م، وأن الصور الفضائية ليوم الأربعاء 28 يونيو 2023 أظهرت زيادة طفيفة في مخزون سد النهضة، إضافة إلى تشغيل توربين واحد، ويتضح ذلك من خلال ضعف الدوامات في حوض الاستقبال.

السد العالي حصن مصر المائي المنيع 

وأكد الدكتور عباس شراقي “رغم كل ذلك يظل السد العالي الحصن المائي المنيع للمواطن المصري، الذي يزيدنا تمسكاً بحقوقنا المائية، ورفضا للتصرفات الإثيوبية غير المسئولة”.

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