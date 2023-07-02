أم أحمد : وصلت العالمية والسادات كان يأكل من يدها

على عربة صغيرة بجوار كوبرى القناطر الخيرية الأثري تقف نجوى وشهرتها "أم أحمد " لبيع حمص الشام والترمس منذ أكثر من 50 عاما.

أم أحمد سيدة مصرية عمرها 70 عاما ولديها 4 أبناء و10 أحفاد فى مراحل التعليم المختلفة، ورغم كبر سنها رفضت الجلوس فى المنزل ونزلت الشغل لبيع حمص الشام.

تقف "أم أحمد " بعربتها على كورنيش النيل بالقناطر منذ أيام الرئيس الراحل أنور السادات من غروب الشمس حتى الفجر تبيع لزبائنها "حمص الشام" مع ابتسامة رضا تخطف قلوب كل رواد المكان.



قالت أم أحمد فى حديثها لـ "صدى البلد" إنها تعمل فى بيع حمص الشام منذ أن تزوجت، وحتى بعد وفاة زوجها ظلت تعمل لتربي أولادها، مشيرة إلى أن حمص الشام يعد أحد المشروبات الشعبية التي تميز الشارع المصري، وتنتشر بكثافة في الحدائق والطرقات.

وأضافت أن الرئيس الراحل أنور السادات كان يحب أكل الترمس وحمص الشام أثناء تواجده فى استراحته بالقناطر الخيرية ، موضحة أنها لن لا تتخلى عن مهنتها قائلة: "عمري ما أسيب المهنة دي".

وعن تواجد منتجاتها من الحمص بدولة فرنسا، قالت: "كان أحد الزبائن يقوم بشراء حمص الشام منى وزوجته فرنسية وعندما سافرت إلى فرنسا طلبته منه ويأتي فى كل مرة لشرائه وإرساله لها فى فرنسا".

وعن أهم أمنياتها فى الحياة قالت: "نفسى أزور النبي قبل ما أموت.. مش عايزة حاجة من الدنيا غير زيارة النبى".