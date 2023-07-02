5 سيارات يقدمها الصانع الألماني .. وبأسعار أقل من الصيني

يقدم الصانع الألماني العديد من السيارات القوية والمتنوعة داخل السوق المصري، سواء من فئة السيدان أو الرياضية المتعددة الاستخدام والكروس اوفر، وفئة الهاتشباك ايضا، حيث تشتعل المنافسة بين العلامات التجارية الالمانية وبعض اصدارات الصانع الصيني والتي تخطت سعرها حاجر المليون جنيه.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات تحمل علامات تجارية ألمانية داخل السوق المصري.

5 سيارات تحمل علامات تجارية ألمانية داخل السوق المصري

تقدم شركة اوبل الالمانية النسخة كروس لاند موديل 2023، بسعر يبدأ من 949.990 جينه وينتهي عند مليون و20 ألف جنيه وذلك للفئة الثانية، وتعمل السيارة بمحرك ثلاثي الاسطوانات سعة 1200 سي سي تيربو، بقوة اجمالية بلغت 110 حصانا، و 205 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي من 6 نقلات بتقنية الجر الأمامي.

5 سيارات تحمل علامات تجارية ألمانية داخل السوق المصري

ونستمر مع شركة اوبل الالمانية ونسختها كورسا 2023، التي تنتمي إلى طرازات الهاتشباك، حيث تقدم بسعر يبلغ 899.990 جنيه للفئة الاولى و 949.990 جنيه للثانية، وتأتي هذه السيارة بمحرك 1200 سي سي تيربو، بقوة 130 حصانا، وعزم دوران 230 نيوتن/متر، بالاضافة إلى سرعة قصوى تصل إلى 207 كم/ساعة، وزمن تسارع يقدر بـ 8.7 ثانية للوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة.

5 سيارات تحمل علامات تجارية ألمانية داخل السوق المصري

وتقدم عملاقة تصنيع السيارات الالمانية بي ام دابليو نسختها 118 موديل 2023، والتي تعد هي ارخص سيارة مقدمة من BMW في مصر، حيث يصل سعرها إلى مليون 680 ألف جنيه، وتأتي السيارة مع محرك 1500 سي سي تيربو، بقوة 136 حصانا، و 220 نيوتن/متر من عزم الدوران، وناقل حركة من 8 سرعات اوتوماتيكية، مع سرعة قصوى تصل إلى 210 كيلومتر في الساعة.

5 سيارات تحمل علامات تجارية ألمانية داخل السوق المصري

وتعد السيارة تي روك موديل 2023 هي ارخص اصدارات العملاقة الالمانية فولكس فاجن، والتي تقدم بسعر رسمي يبلغ مليون و 450 ألف جنيه، بينما تعتمد على محرك 1400 سي سي تيربو، بقوة 152 حصانا، وعزم دوران 250 نيوتن/متر، متصل بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء من 8 نقلات، وبهذه القدرات تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 8.4 ثانية.

5 سيارات تحمل علامات تجارية ألمانية داخل السوق المصري

ونختم بأرخص اصدارات نجمة مرسيدس وهي النسخة B200 موديل 2023، والتي يصل سعرها إلى مليون و 675 ألف جنيه، بينما تأتي هذه النسخة بقدرات فنية تتمثل في محرك تيربو سعة 1300 سي سي، يتمكن من ضخ 163 حصانا، و 250 نيوتن/متر، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي من 7 نقلات، والقدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في 8.2 ثانية، مع سرعة قصوى تصل لـ 223 كم/ساعة.