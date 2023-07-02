أخبار الفن| طلاق غادة عبد الرازق.. لمياء فهمي عبدالحميد تنفي إصابتها بالسرطان

طلاق غادة عبد الرازق.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها لمياء فهمي عبد الحميد تنفي إصابتها بالسرطان، وفي السطور التالية نستعرض أبرزها:

أعلنت أسرة المخرج الراحل إيهاب أبو زيد عن تغيير مكان العزاء، ليصبح داخل مسجد المشير طنطاوي بدلا من مسجد الصديق بمساجد شيراتون.

علم صدى البلد أن الانفصال تم رسميا بين الفنانة غادة عبد الرازق وزوجها هيثم زنيتا بعد زواج دام أكثر من عامين.

وقرر الثنائي الانفصال رغم ظهورهما منذ فترة قريبة في احدى الرحلات خارج مصر.

ألغت الفنانة غادة عبد الرازق متابعة زوجها هيثم زنيتا بعد انفصالهما الأيام الماضية.

وقامت غادة بحذف صورها مع زوجها السابق وإلغاء متابعته عبر حسابها على إنستجرام.

تعيش الفنانة غادة عبد الرازق خلال هذه الفترة مرحلة صعبة من مراحل حياتها بعد طلاقها رسميا من زوجها مدير التصوير هيثم زنيتا.

وتم الطلاق بين الثنائى بعد زواج دام لمدة عامين كاملين، حيث اتفقا على الانفصال فى هدوء وبعيدا عن أعين الإعلام والسوشيال ميديا.

أحيا المطرب حسن شاكوش، حفلاً غنائياً ضمن حفلات العيد داخل the wave بمارينا 5 في الساحل الشمالي، وقام بتنظيم الحفل سعد الخواجة ضمن سلسلة الحفلات الصيفية التي يحييها خلال الفترة الحالية، بحضور كامل العدد.

تلقى الفنان حلمي عبد الباقي، واجب العزاء في وفاة شقيقته الحاجة سميرة، مساء اليوم السبت 1 يوليو، بمنزل العائلة في يوسف بك في الزقازيق.

نفت الإعلامية لمياء فهمي عبد الحميد، ما تردد من شائعات حول إصابتها بالسرطان، وذلك من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام.