رئيس محكمة الاستئناف: واقعة اقتحام سجن وادي النطرون ليس لها صور

قال المستشار خالد محجوب، رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة، إن المقدم محمد أبو الأسرار، استشهد في أحداث وزارة الخارجية بعد فض اعتصام رابعة.

وأضاف محجوب، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن السجن الوحيد الذي لم يتم تصويره خلال الاقتحام هو وادي النطرون، فسجن أبو زعبل والمرج تم تصويرهما، مؤكدًا أن الشهيد قدم 134 صورة للأحداث التي تمت داخل سجن وادي النطرون.

وأكد أن الصور كشفت أن الأحداث التي تمت كانت كبيرة ومخططة، وكان المقدم أبو الأسرار سعيد وأول مرة يخرج هذه الصور، مشيرًا إلى أن مجهوده لم يذهب وتم تفريغه في المحكمة واستشهد هو بعد ذلك.

وتابع أنه لا يستطيع القول أن هناك ربطًا بين استشهاده وشهادته، لكنه من الشهداء الأبرار الذين قدموا شهادتهم للوطن.