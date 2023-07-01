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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خالد محجوب: قضية بيع أراضي سيناء بدأت 2004 ضمن مخطط توطين أهالي غزة

المستشار خالد محجوب
المستشار خالد محجوب

قال المستشار خالد محجوب رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة، إنه تعرض لظلم كبير أثناء ولايته للقضاء، ولكن حينما يجلس على منصة القضاء كان يتجرد من أي أمر شخصي بداخله.

 

وأكد المستشار خالد محجوب، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن قضية بيع أراضي سيناء بمثابة مسلسل مسبق كان بدايته عام 2004 ، حيث أثبت قضاه الإسماعيلية آنذاك أن أرضى فى سيناء تم بيعها بعقود مزورة، وهذا المتهم الذي قام بإتمام عملية البيع كان منسوب له بالتحديد الأراضي التي قام ببيعها زوراً.

وأضاف “محجوب”، في حديثه، أن القوات المسلحة أعلنت آنذاك أن الأراضي التي تم بيعها تزويراً هي أراضي مخصصة للقوات المسلحة بسيناء.

وتابع: "عندما تلقيت قضية بيع شبه جزيرة سيناء انتاب الخوف قلبي على الوطن، وخاطبت المشرع المجلس العسكري على أن يتم تكثيف العقوبة في هذه القضية، حيث سيناء ليست موقع استراتيجي مصري فقط بل هي تاريخ ويجب أن تُحاسب المافيا حساباً عسيراً".

 

واستطرد: "كان هناك مخطط بتوطين أهالي قطاع غزة في سيناء من قبل الإخوان، وتلك الخطط من ٢٠٠٤ وكان هناك متابعة كبيرة من أجهزة الدولة منذ البداية".

يعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

ويذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتّى 2 يوليو، فى الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد البدري جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي.

خالد محجوب اراضى سيناء رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة الشاهد الإعلامي محمد الباز القوات المسلحة

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