محجوب: المحكمة تعرضت للمضايقات بعد ذكر الإخوان بقضية وادى النطرون

قال المستشار خالد محجوب، الرئيس بمحكمة الاستئناف بالقاهرة، إنه كان يريد أن يعرف هل كان المتهم الذي يقف بين يديه هو المتهم الحقيقي أم لا، معقبًا: "كان لابد من مخاطبة السجون المصرية حتى تفيدني بأن هذا الطاعن هو المتهم الحقيقي أم لا".

وأضاف المستشار خالد محجوب خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضاية extra news، كان يوجد عندي شك بأنه ليس هو المتهم الحقيقي، كما أنه قال بأنه لم يكن متواجدًا، فاستدعيت مأمور سجن وادي النطرون وطلبت الكشوف الخاصة بالسجن.

وأوضح المستشار خالد محجوب، أن السجون والأقسام تم اقتحامها في زمن واحد بسيارات مسلحة، مؤكدًا أن المحكمة تعرضت للعديد من المضايقات بعد ذكر اسم الإخوان في قضية وادي النطرون.