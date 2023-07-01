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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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محجوب: وادي النطرون ليست القضية الأولى التي أصدر فيها أحكاماً تتعلق بالاستقرار

خالد محجوب
خالد محجوب

قال المستشار خالد محجوب، الرئيس بمحكمة الاستئناف بالقاهرة، إنه كان مفتش قضائي في وزارة العدل ٢٠١٢، ثم انتقل للعمل في محكمة الإسكندرية، وهذا التعيين يتم من خلال الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية، حيث يجتمع القضاه للاتفاق على شكل سير العمل، لذا يقوم القضاه بكتابة رغباتهم ثم يتولي رئيس هيئة القضاء تولي أمر التوزيع، معبراً:" قبل ما أكون مفتش قضائي في وزارة العدل، كنت مفتش جزئي في الإسماعيلية، وطلبت العودة إلى دائرتي مرة أخرى، ولكن تم رفض دعوتي وتم تعييني في وزارة العدل".

 

وأكد المستشار خالد محجوب، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن قضية وادي النطرون ليست القضية الأولى التي أصدر فيها أحكاماً تخص التعدي على استقرار الدولة، حيث كان يوجد قضية أخرى وهي الاستيلاء وبيع أراضي شبه جزيرة سيناء.

سيناء

وأضاف في حديثه، أن قضية بيع أراضي شبه جزيرة سيناء كان متورط بها نجل أمين الفلاخين بالحزب الوطني قبل 2012، أي أنه يمكن القول أن هذه القضية كانت قبل قضية وادي النطرون بفاصل زمني ليس كبيراً.

استقرار الدولة إكسترا نيوز الحزب الوطني الدكتور محمد الباز الشركة المتحدة الشاهد جزيرة سيناء خالد محجوب

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