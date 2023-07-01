عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خالد محجوب: كنت أنظر لمحمد مرسي في القضية كمتهم وليس كونه رئيس

المستشار خالد محجوب
المستشار خالد محجوب

قال المستشار خالد محجوب، الرئيس بمحكمة الاستئناف بالقاهرة، وجدنا قصورًا بالتحقيقات بقضية الهروب من وادي النطرون، وأعدنا الدعوة للمرافعة، لافتاُ إلى أن جميع قراراتهم كانت مطابقة لقانون الإجراءات الجنائية.

 

وأضاف المستشار خالد محجوب خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أنه بعدما انتهينا من الدفاع وأعدنا الأوراق للمرافعة، بدأنا في التحقيق والمطالبة بطلباتنا بإجماع آراء الدائرة كاملة، مؤكدًا أن قرار إعادة المرافعة لم يكن بشكل فردي بل بإجماع آراء الدائرة.

الحياد

وأوضح المستشار خالد محجوب، أنهم كانوا يطبقون الحياد الكامل الذي ليس له علاقة بأي أسماء، لافتاً إلى أنه عندما تعرضوا لرئيس الجمهورية  محمد مرسي لذلك الوقت، لم نكن ننظر إليه مطلقًا، لكنه كان متهم خرج من السجن، واتفق وساعد وحرض وسعى مع جهات أجنبية بالتعدي على الدولة المصرية وسيادتها، لم يكن لنا علاقة بأنه رئيس الجمهورية، وإنما كان لنا الشكل القانوني والجنائي والإجرائي المختلف تمامًا، مؤكدًا: "كنت أنظر  لمحمد مرسي في القضية كمتهم وليس كونه رئيس الجمهورية وقتها".
 

الإجراءات الجنائية الدولة المصرية الدكتور محمد الباز السجن برنامج الشاهد قانون الإجراءات الجنائية محكمة الاستئناف محمد مرسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبلّغ البنك المركزي يحجز على فلوسك| مرتضى منصور يوجّه صدمة لـ كهربا

50 مليون جنيه بالموسم.. خالد الغندور يكشف تفاصيل انضمام إمام عاشور للأهلي

رسميا.. تحديد ممثلي مصر في دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية 2023-2024

لم يكن عاملا باليومية|القصة الحقيقية لمدير مدرسة شوهته السوشيال ميديا بعد وفاته

هودّيهم الأهلي بتوكتوك | رسالة نارية من مرتضى منصور بشأن ثنائي الزمالك

الخطيب كلمه.. خالد الغندور يُفجر مفاجأة عن انضمام إمام عاشور للأهلي

استقل قطار الحرمين.. رئيس الوزراء يزور المسجد النبوي

مفاجأة جديدة بشأن ضم إمام عاشور.. وتدخل من بيراميدز.. تفاصيل

ترشيحاتنا

فرج عامر يكشف خطة بيراميدز ليصبح المنافس الأول للنادي الأهلي

خالد محجوب: كنت أنظر لمحمد مرسي في القضية كمتهم وليس كونه رئيس

استغلال طاقة الشباب| أبو العينين يضع خارطة طريق للنهوض بالصناعة .. ويؤكد: الرئيس السيسي أقام بنية أساسية جديدة لمصر وساهم في زيادة قيمة الأراضي

لن يسلم أحد من "فاجنر".. هل بإمكان زعيم الجماعة المسلحة الاستيلاء على موسكو؟

أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. السيسي يجدد العهد مع الشعب المصري

السودان .. تمديد إغلاق المجال الجوي حتى 10 يوليو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

‎ما هي مدة ترك الأطعمة المطبوخة خارج الثلاجة؟

بعد 22 عاماً .. لطيفة تعيد ارتداء فستان " سكوت هنصور "

لوحة فنية تثبت نسب البيتزا إلى إيطاليا أبًا عن جد.. تفاصيل مدهشة

بملابس جريئة.. إيمان العاصى تثير الجدل على البحر

فيديو

بعد حرق المصحف الشريف.. السويد تعتذر والعراق تطالب بتسليم المتطرف

لبست بدلة بمليون دولار وتعرضت لمحاولة قتل.. أسرار في حياة خالد سليم

حرق المصحف .. جريمة لاستفزاز المسلمين | تطورات صادمة

مضاد حيوي لنزلات البرد يؤدي للموت السريع.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

اﻟﻤﺰﻳﺪ