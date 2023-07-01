خالد محجوب: كنت أنظر لمحمد مرسي في القضية كمتهم وليس كونه رئيس

قال المستشار خالد محجوب، الرئيس بمحكمة الاستئناف بالقاهرة، وجدنا قصورًا بالتحقيقات بقضية الهروب من وادي النطرون، وأعدنا الدعوة للمرافعة، لافتاُ إلى أن جميع قراراتهم كانت مطابقة لقانون الإجراءات الجنائية.

وأضاف المستشار خالد محجوب خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أنه بعدما انتهينا من الدفاع وأعدنا الأوراق للمرافعة، بدأنا في التحقيق والمطالبة بطلباتنا بإجماع آراء الدائرة كاملة، مؤكدًا أن قرار إعادة المرافعة لم يكن بشكل فردي بل بإجماع آراء الدائرة.

الحياد

وأوضح المستشار خالد محجوب، أنهم كانوا يطبقون الحياد الكامل الذي ليس له علاقة بأي أسماء، لافتاً إلى أنه عندما تعرضوا لرئيس الجمهورية محمد مرسي لذلك الوقت، لم نكن ننظر إليه مطلقًا، لكنه كان متهم خرج من السجن، واتفق وساعد وحرض وسعى مع جهات أجنبية بالتعدي على الدولة المصرية وسيادتها، لم يكن لنا علاقة بأنه رئيس الجمهورية، وإنما كان لنا الشكل القانوني والجنائي والإجرائي المختلف تمامًا، مؤكدًا: "كنت أنظر لمحمد مرسي في القضية كمتهم وليس كونه رئيس الجمهورية وقتها".

