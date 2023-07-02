حلم باريس| منتخب مصر الأولمبي إلى نصف نهائي أمم إفريقيا.. سحق الجابون واقترب من الأولمبياد

حقق منتخب مصر الأولمبي، الفوز علي منافسه الجابون بنتيجة هدفين دون رد في المباراة التي اقيمت ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة.

وجاء هدف منتخب مصر الأول، عن طريق محمود صابر من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 42 بعدما لعبت ضربة ركنية علي حدود المنطقة .

وسجل أسامة فيصل لاعب منتخب مصر الأولمبي، الهدف الثاني أمام منافسه الجابون من ضربة جزاء احتسبها الحكم بعد الرجوع إلي تقنية الفيديو في الدقيقة 92 من عمر اللقاء



وبهذه النتيجة يتأهل منتخب مصر الأولمبي إلي دور نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية بعد احتلال صدارة ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط .

ويتأهل الأول والثاني والثالث من هذه البطولة إلى أولمبياد باريس.

وكانت انتهت أحداث الشوط الأول بين منتخب مصر الأوليمبي ونظيره الجابون، بالتعادل السلبي.

وسيطر منتخب مصر، معظم أوقات الشوط الأول، ولكن دون خطورة كبيرة على مرمى الجابون، حيث وصل نسبة استحواذ الفراعنة إلى 53% مقابل 47% للجابون.

واحتل منتخب مصر المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة برصيد 5 نقاط بينما احتل منتخب الجابون المركز الأخير برصيد نقطة واحده.



تشكيل منتخب مصر

حراسة المرمى: حمزة علاء.

الدفاع: محمد طارق - محمد مغربي – حسام عبد المجيد – محمد حاتم سكر.

الوسط: محمود جهاد – أحمد نبيل كوكا – محمود صابر.

الهجوم: أحمد عاطف قطة – أسامة فيصل - إبراهيم عادل.



وجاء تشكيل الجابون كالتالي:

حراسة المرمى: فرانسيس بيكالي

الدفاع: جرايج أوريت - يوري مبولا - ليفي نيدوتومي - أيدلاين ماتوتي

الوسط: جيرمي موسانجو - فلوريس ديجافي- ميشاك ميالا

الهجوم: روي مبونجي - ساماكي باجناما -جيرمي توركي.