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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. تامر حسني يحقق أعلى إيراد دولي بفيلم تاج.. مصطفى كامل يحيي حفلا في الساحل الشمالي

صدى البلد

نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها:

 

216 مليون جنيه.. تامر حسني يحقق أعلى إيراد دولي بفيلم تاج


حقق الفنان تامر حسني  أعلى إيراد دولي بفيلم تاج خلال أيام العيد الثلاثة، حيث تخطى حاجز الـ ٢١٦  مليون و ٥٨ ألف جنيه داخل مصر وخارجها، 16 مليون داخل مصر  و٢٠٠ مليون ٨٥ ألف جنيه خارجها.

 

فاطمة عيد تكشف أسرارا عن حياتها في واحد من الناس اليوم


يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي في حلقة فنية خاصة في العاشرة مساء اليوم الأحد من برنامج واحد من الناس علي شاشة الحياة  سفيرة من سفراء الأغنية الشعبية النجمة فاطمة عيد  وزوجها شفيق الشايب.

 

تحت شعار كامل العدد.. مصطفى كامل يحيي حفلا في الساحل الشمالي

أحيا الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، أول حفلاته بالساحل الشمالي في موسم الصيف، ورفع شعار كامل العدد

 

تامر حسني: حفلة ولا أروع️ بالأردن.. أيام وأكون في لبنان


نشر الفنان تامر حسني فيديو من حفله في الأردن عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

صدمة للجمهور.. حقيقة وفاة الفنان إسلام حافظ

أثار فيسبوك قلق جمهور الفنان إسلام حافظ، حيث فوجئوا بإعلان "فيس بوك" عن وفاته عبر حسابه الرسمي.

 

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