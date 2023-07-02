عاقبوا .. استهداف زوجة عمدة مدينة هاي لي روز الفرنسية

أفادت قناة "BFMTV" الفرنسية، بتعرض أسرة عمدة "هاي لي روز" لاعتداء وأعمال شغب الليلة الماضية.

وتم نقل زوجة عمدة "هاي لي روز" إلى المستشفى بعد الهجوم على إقامتهما، فيما تمكنا نجلاه من اللوذ بالفرار أثناء الهجوم على بيت الأسرة.

من جانبها، قالت وكالة "فرانس برس"، نقلا عن بيانات وزارة الداخلية في فرنسا إنه تم اعتقال 486 شخصًا خلال الاحتجاجات الليلة الماضية.

وأوضحت الوكالة: "في الساعة 3.30 صباحا بالتوقيت المحلي، لم تحدد وزارة الداخلية أي حوادث خطيرة وأبلغت عن 486 حالة اعتقال في جميع أنحاء البلاد".

ونشرت فرنسا 45 ألف شرطي ودركي مدعومين بآليات مدرعة لضبط أعمال الشغب التي اندلعت إثر مقتل المراهق نائل البالغ 17 عاما برصاص شرطي خلال تدقيق مروري في إحدى ضواحي باريس في الثلاثاء.