جامعة حلوان تكشف نسب النجاح بمرحلة البكالريوس بكلية الحاسبات

أعلنت كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة حلوان نتائج مرحلة البكالوريوس وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الذي يولي اهتماما كبيرا بضمان جودة العملية التعليمية وتوفير بيئة تعليمية مثالية لأبنائنا الطلاب.

وكشفت ادارة كلية الحاسبات و الذكاء الاصطناعي أن مجلس الكلية قد اعتمد نسب النجاح لمرحلة البكالوريوس شعبة عامة وبرنامجي هندسة البرمجيات والمعلوماتية الطبية وأعلنت نتائج جميع الفرق علي الموقع الرسمي لجامعه حلوان، تحت رياده الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وقد صرح الدكتور اسامة امام عميد كلية الحاسبات و الذكاء الاصطناعي أن نسبة النجاح للفرقة الأولي هي 91.3% بينما كانت نسبه النجاح للفرقة الثانية 94.6% أما عن النسبة للفرقة الثالثة فكانت 96 ٪، وبلغت نتيجة النسبه للفرقة الرابعة 90.5% أما عن البرامج المميزة فبلغت النسبة 95% لبرنامج هندسة البرمجيات، بينما كانت نسبة النجاح في برنامج المعلوماتية الطبية 96%.



و اوضحت ادارة الكلية انه يمكن الاطلاع علي نتائج الامتحانات من خلال الموقع الرسمي لجامعة حلوان عن طريق بطاقة الرقم القومي

و كشفت الكلية انه لمزيد من المعلومات عن برامج الدراسات العليا بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة حلوان يمكن زيارة الصفحة الرسمية على فيسبوك من خلال الرابط التالي: https://m.facebook.com/fci.helwan.edu