‏أمن القاهرة يوجه ضربات قوية لعصابات السرقة ومروجي المخدرات

حققت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة العديد من النتائج الإيجابية في مجالي مكافحة السرقة والمخدرات التي تمت في إطار توجيهات اللواء محمد عبدالله مدير الادارة العامة لمباحث القاهرة.

ففي مجال مكافحة السرقات تم ضبط (شخصين) وبحوزتهما (مبلغ مالى) عقب قيامها بسرقة بعض المتعلقات من داخل شقة بدائرة قسم شرطة الساحل بأسلوب "كسر الباب" ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهما ضبط جهاز (لاب توب) بمسكن أحدهما وأضافا بقيامهما بالتصرف فى باقى المسروقات بالبيع .

وفي مصر الجديدة تم ضبط (شخصين ، لأحدهما معلومات جنائية) وبحوزتهما عدد ( 3 أقفال مصطنعة ومجموعة من المفاتيح ومجموعة مفكات وأجنة وجاكوش) عقب قيامها بسرقة (مبلغ مالى - مشغولات ذهبية - جهاز لاب توب - إكسسوارات - ساعة يد - دراجة هوائية – تابلت) من داخل شقة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة وقيامهما بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى سرقات المساكن بأسلوب "كسر الكالون" وتم بإرشادهما ضبط ( 3 جهاز لاب توب - تابلت – 6 كاميرات ديجيتال - مجموعة من الأنتيكات - ساعات يد مختلفة الأنواع- إكسسوارات - هاتف محمول - دراجة هوائية) وقررا بقيامهما بالتصرف فى المصوغات الذهبية بالبيع لدى عميلتهم "سيئة النية" تم ضبطها وبإرشادها تم ضبط كمية من المشغولات الذهبية ، وبمواجهتها أيدت ما سبق.

كما تم ضبط (شخص ، له معلومات جنائية) وبحوزته (حقيبة بداخلها جهاز لاب توب - بعض الأوراق) عقب قيامه بسرقتهم من داخل سيارة بأسلوب "كسر الزجاج"بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث ، وأمكن التوصل لمالك السيارة وبإستدعائه تعرف على المضبوطات وإتهمه بالسرقة ، كما إعترف المتهم بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة المتعلقات من داخل السيارات بذات الأسلوب وأقر بإرتكابه (3) وقائع سرقة ، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه ، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموه بالسرقة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي مجال مكافحة المخدرات ، ضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بدائرة قسم شرطة عين شمس، وبحوزته (كمية من مخدر الإستروكس وزنت 7 كيلو جرام – كمية لمخدر الهيروين وزنت 1 كيلو جرام – كمية لمخدر الحشيش - مبلغ مالى - هاتف محمول).

وفي عين شمس تم ضبط (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية) حال تواجده بدائرة قسم شرطة عين شمس، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 14 كيلو جرام - طبنجة وعدد من الطلقات لذات العيار - مبلغ مالى - هاتف محمول).

وفي المرج تم ضبط (شخصين ، لهما معلومات جنائية) حال إستقلالهما سيارة ملك وقيادة أحدهما بدائرة قسم شرطة المرج ، وبحوزتهما (عدد 80 أسطوانة من مخدر الهيروين وزنت 20 كيلو جرام - طبنجة صوت والخزينة الخاصة بها بداخلها ١٥ طلقة لذات العيار- مبلغ مالى - 3 هواتف محمول).

وضبط (3 سيدات) حال تواجدهن بمنطقة سكنهن بدائرة قسم شرطة الساحل ، وبحوزتهن (كمية من مخدر الفودو وزنت 3 كيلو جرام - كمية من مخدرى "الحشيش والآيس" – مبلغ مالى – 5 هواتف محمولة).

كما تم ضبط أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية حال تواجده بدائرة قسم شرطة عين شمس، وبحوزته (كميه من مخدرى "الهيروين والحشيش" – عدد من الأقراص المخدرة - بندقية خرطوش – عدد من الطلقات النارية - مبلغ مالى - ميزان حساس - هاتف محمول - دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" ملكه) ، وبمواجهة المتهمين المضبوطين بالمضبوطات إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامى والأسلحة النارية بقصد الدفاع عن نشاطه والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم والدراجة النارية والسيارة لتسهيل تحركاتهم.