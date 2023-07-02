بسبب بوست الخروف.. قناة cbc تحيل المذيعة رضوى الشربيني للتحقيق

أعلنت إدارة قنوات cbc عن تحويل المذيعة رضوى الشربيني للتحقيق، بسبب البوست الذي قامت بنشره على صفحتها الشخصية والذي تسبب في إساءة لاسم المؤسسة، رغم أنه لم يذع أو ينشر على أي منصة من منصات القنوات .

وكانت رضوى الشربيني كتبت عبر صفحتها الرسمية: “ مش عارفة ليه البنات مبتحبش لحم الخروف بس بتحب ترتبط بيه ”.

رضوي الشربيني تثير الجدل

تداول مستخدمو الفيسبوك صورة لـ رضوي الشربيني أثارت الجدل كبيرا مع الإعلامية ياسمين عز.

وكانت الصورة تجمع بين ياسمين عز ورضوي الشربيني بالحجاب بنفس وضعية التصوير.

وكانت الصورة للإعلامية رضوي الشربيني من حلقات سابقة ومن أعوام ماضية وهي تعلن عن أنواع الحجاب ولفاتها.وانتشرت الصورة بعد أن أثارت ياسمين عز الجدل بعد ارتدائها الحجاب علي الهواء.