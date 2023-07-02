حشيش وبانجو.. ضبط 6 قضايا مخدرات في حملة أمنية بدمياط

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط حملة أمنية إستهدفت دوائر مراكز شرطة (كفر سعد- الزرقا- كفرالبطيخ– فارسكور) وقسمى شرطة (أول وثان دمياط).

أسفرت جهودها عن ضبط (6) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. بإجمالى مضبوطات عبارة عن (12,250 كيلو جرام لمخدر الحشيش - كمية من مخدر البانجو وزنت 8 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيدرو وزنت 6 كيلو جرام– كمية من مخدر الهيروين- فرد محلى وطلقة لذات العيار) بحوزة (عدد 7 متهمين "لثلاثة منهم معلومات جنائية").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة .