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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد موافقة "فيفا"|ما هو قانون التسلل الجديد وموقف الدوري المصري من تطبيقه؟

حالة تسلل في الدوري
حالة تسلل في الدوري المصري - أرشيفية

وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” على تطبيق قانون التسلل الجديد في بعض المسابقات، تمهيدا لتعميم التجربة في جميع بطولات كرة القدم على مستوى العالم في حال نجاحها.

قانون التسلل الجديد هو فكرة أرسين فينجر، رئيس لجنة التطوير بالاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، إذ اقترح تنفيذ تعديل ثوري على قاعدة قانون التسلل، ففي الوقت الحالي، يعتبر اللاعب - الذي يمكنه تسجيل هدف -  متسللاً إذا كان أي جزء من جسده متقدمًا على المدافع الأخير من الفريق المنافس، عند لعب الكرة باستثناء الذراع.

لكن اقتراح فينجر سيشهد تغييرًا كبيرا، إذ يشترط  تقدم جسم اللاعب بالكامل الذي يمكنه تسجيلا هدفا عن أخر مدافع لكي يقع اللاعب في مصيدة تسلل، لكن إذ تقدم بجزء فقط من جسده سيصبح اللاعب موقفه صحيحا وبإمكانه تسجيل هدفا.

وفي حال تعميم هذا التعديل في بطولات كرة لقدم، سيعطي ميزة كبيرة للمهاجمين على حساب المدافعين.

موقف الدوري المصري من تطبيق القانون:

الدوري المصري ليس ملزما بتطيق التعديل في الوقت الحالي أو مع بداية الموسم الجديد، حيث سيبدأ “فيفا” بتجربة التعديل في بعض المباريات في هولندا وإيطاليا والسويد، قبل اتخاذ قراره نهائي سواء بتطبيقه في مختلف البطولات، أو استبعاد الفكرة.

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