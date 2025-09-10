حملة موسعة بدمياط على مطاعم رأس البر.. غلق منشأتين وإعدام 320 كيلو أغذية تالفة

قامت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بدمياط بتنفيذ حملة موسعة على المطاعم ومحال بيع وتجهيز الأسماك بمدينة رأس البر.

وشملت الحملة المرور على 26 منشأة غذائية، وتبين أن 18 منشأة تعمل بدون ترخيص، بالمخالفة للقانون رقم 154 لسنة 2019، كما تبين وجود منشأتين تشكلان خطرًا داهمًا على الصحة العامة، وتم التوصية بغلقهما إداريًا.

كما تم تحرير 47 محضر جنحة صحية لوجود مخالفات متنوعة، وتم إعدام 320 كيلوغرامًا من الأغذية والمشروبات والزيوت التالفة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى سحب 14 عينة متنوعة للفحص بالمعمل المختص للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وتؤكد مديرية الشئون الصحية بدمياط استمرار حملاتها المكثفة على المنشآت الغذائية حرصًا على صحة وسلامة المواطنين، وضمان وصول غذاء آمن وسليم لهم.