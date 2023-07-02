سبب تحويلها للتحقيق.. رضوى الشربيني تحذف بوست الخروف

حذفت الإعلامية رضوى الشربيني البوست الذي نشرته على صفحتها والذي كتبت خلاله: “ مش عارفة ليه البنات مبتحبش لحم الخروف بس بتحب ترتبط بيه ”، وذلك بعد تحويلها للتحقيق من إدارة قنوات cbc.

ويذكر أنه قد أعلنت إدارة قنوات cbc عن تحويل المذيعة رضوى الشربيني للتحقيق، بسبب البوست الذي قامت بنشره على صفحتها الشخصية والذي تسبب في إساءة لاسم المؤسسة، رغم أنه لم يذع أو ينشر على أي منصة من منصات القنوات .

وتصدرت الإعلامية رضوي الشربيني تريند مواقع التواصل الإجتماعي خلال اللحظات الحالية.

وتسببت في إثارة وضجة كبيرة علي بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي، وأختلفت التعليقات بين مؤيد ومعارض..

وجاءت أبرز التغريدات كالتالي:

“رضوي_الشربيني كغيرها الذين صنعهم السوشيال ميديا من العدم واشتهرت بعد ما كانت لا احد يعرفها غير أقاربها وتخيلت انها فلتة الزمن ..فكتبت هذا البوست السخيف ثم حذفته ..للأسف نحن من نصنع هؤلاء واول من يكتوي بغطرستهم بعدها”.

وأيضاً:"‏‎ده بقى انا بسميه التقمص الزيادة عن اللزوم كان تمشي حسب السكريبت و متحاولش تهبد لوحدها".

وأيضاً:"انتصرت للرجل .. قناة CBC تحيل الإعلامية ‎#رضوى_الشربيني للتحقيق بسبب بوست الخروف".