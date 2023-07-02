انهيار عقار جديد في حي الجمرك بالإسكندرية ..صور

شهد حي الجمرك انهيار أجزاء من عقار قديم خالي من السكان وسط الإسكندرية، مما تسبب في إغلاق الطريق، وذلك دون حدوث إصابات أو خسائر بالعقارات المجاورة.

وبناء على تعليمات المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك، قامت وحدة التدخل السريع بإزالة مخلفات الأتربة بحارة النجاة وفتح الطريق، وذلك اثر سقوط أجزاء من العقار رقم ٩٠ الفراهدة.

جاء ذلك بالتنسيق والتعاون مع إدارة الرصد البيئى، المتابعة الميدانية ، إشغال الطريق، إدارة المشروعات، ووفقًا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الأسكندرية.

وأوضحت المهندسة نهى خليفة، رئيس حي الجمرك، إن العقار خالي من السكان ولم يتسبب الحادث في أي إصابات بين المارة، مشيرة إلى أنه جرى رفع مخلفات الهدم وإعادة فتح الطريق أمام حركة السيارات.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.