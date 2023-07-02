رصد 6 حالات غش إلكتروني في لجان الفيزياء والتاريخ بالثانوية العامة 2023

أدى طلاب الثانوية العامة 2023 بشعبتيها الأدبية والعلمية، صباح اليوم، امتحان الفيزياء 2023 للشعبة العلمية (للعلوم والرياضيات) بإجمالي عدد ( 475095) ألف طالب/ طالبة، كما أدى طلاب الشعبة الأدبية امتحان التاريخ 2023 بإجمالى عدد (259566) ألف طالب/ طالبة، أمام (2097) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

وأدى عدد (1824) طالب/ طالبة من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM امتحانات الثانوية العامة 2023 في مادة مقاييس المفاهيم (الفيزياء)، بينما أدى عدد (255) طالب/ طالبة من طلاب مدارس المكفوفين امتحان مادة الفلسفة (فترة أولى)، ومادة المنطق (فترة ثانية).

وحرص الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2023 ، على متابعة امتحانات الثانوية العامة (الدور الأول) من خلال تقنية الفيديو كونفرانس بمقر غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم بمحافظة مطروح، حيث اطمأن على سير العملية الامتحانية بجميع المحافظات.

ووجه الوزير خلال لقائه بمديرى المديريات، بمنح السادة العاملين اليوم بلجان سير امتحانات الثانوية العامة 2023 يوم مكافأة زيادة على عدد الأيام المحددة لهذا اليوم، وذلك نظرا لأن اليوم الأحد الموافق 2/7/2023 يعتبر يوم إجازة رسمية.

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2023 ، مديرى المديريات بالتواصل المباشر مع غرفة العمليات الرئيسية بالوزارة فى حال وجود أية شكوى للتعامل الفورى معها.

وحرص خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة 2023 ، قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، كما اطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

وسارت أجواء الامتحان، بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.

ومن خلال متابعة غرفة العمليات المركزية لسير الامتحانات بجميع المحافظات، تمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني من رصد عدد (6) حالات غش إلكتروني، حالتان أثناء امتحان مادة الفيزياء بمحافظتى (بورسعيد، وسوهاج)، و4 حالات فى امتحان مادة التاريخ بمحافظات (القاهرة، والبحيرة، والشرقية، وأسيوط)، وتم ضبط هؤلاء الطلاب لدى قيامهم بالغش باستخدام الهاتف المحمول، وقد تم التحفظ على أجهزة الهواتف المحمولة المستخدمة، وعمل محاضر إثبات حالة بالوقائع المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب الذين تم ضبطهم، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

جددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تشديدها على عدم استخدام الطلاب أي من وسائل الغش المختلفة، مؤكدة على التصدى لأى محاولات غش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات تحدث بالامتحانات.

جدير بالذكر إن طلاب الثانوية العامة الدور الأول بالشعبة العلمية (الرياضيات) سيؤدون يوم الثلاثاء الموافق 4 يوليو ٢٠٢٣ الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا)، وسيؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مادة مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا) لشعبة العلوم، ومادة مقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية) لشعبة الرياضيات، بينما يؤدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان اللغة الأجنبية الثانية ( ورقة أولى) فترة أولى، واللغة الأجنبية الثانية (ورقة ثانية) فترة ثانية.