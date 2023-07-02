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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

14 مليون عملية … سحب 35.5 مليار جنيه من ماكينات البنك الأهلي المصري

صدى البلد

حققت ماكينات الصراف الآلي للبنك الأهلي المصري معدلات صرف غير مسبوقة اعتبارا من 18/6/2023 حتى 1/7/2023 ، حيث تجاوزت 35.5 مليار جنيه من خلال اكثر من ١٤ مليون عميلة سحب وذلك طوال فترات صرف المرتبات وكذا خلال عطلة عيد الأضحى. 

 

و قد بلغت ذروتها يوم الاحد ٢٥ يونيو (ذات يوم احتفال البنك بمرور ١٢٥ عام على تاسيسه) لعدد اكثر من ١،٦ مليون عملية سحب بمبلغ ٤،٢٢ مليار جنيه فى اليوم الواحد. 


وقد حرص البنك الأهلي المصري على تغذية جميع ماكينات الصراف الآلي الخاصة به المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية بمعدلات استثنائية لتلبية احتياجات المواطنين من النقدية على مدار 24 ساعة، وذلك لضمان تنفيذ عمليات السحب التي يحتاجها المواطنون طوال ايام العطلات بكل سهولة ويسر ، وذلك من خلال كفاءات فرق العمل بالخزينة الرئيسية و الفروع و مراقبة انظمة ماكينات الصراف الالى و بالتنسيق مع شركات نقل الأموال و الصيانة للأجهزة.


وفي ذات السياق، وفر البنك الأهلي المصري سيارات الصراف الآلي المتنقلة ببعض المدن الساحلية ومنها الساحل الشمالي والإسكندرية ورأس سدر ومرسى مطروح وموسى كوست والعين السخنة، اضافة الى زيادة أعداد الماكينات الثابتة بتلك المناطق وذلك تزامنا مع موسم الصيف والأجازات.


والجدير بالذكر أن البنك الأهلي المصري لديه أكبر شبكة لماكينات ATM والتي تبلغ أكثر من 6700 ماكينة منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.


هذا بالاضافة الى صرف ٤٠ مليون جنيه من خلال ٢٤ ألف عملية سحب من خدمة كاش أواى المتاحة على عدد من نقاط بيع البنك الأهلى المصرى بعدد من محطات الوقود و السوبر ماركت الكبرى.

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