اليوم.. انطلاق أول دورى لكرة القدم الشاطئية في الإسكندرية وبورسعيد

تبدأ اليوم الأحد فاعليات أول بطولة دورى لكرة القدم الشاطئية على ملاعب الإسكندرية وبورسعيد وذلك بمشاركة 12فريق تم تقسيمهم إلى مجموعتين الأولى تضم فرق المصرى وغزل بورسعيد وبور فؤاد والمعارف والفنار ومركز شباب القابوطى والمريخ، والمجموعة الثانية تضم نجوم الحضرة والترسانة بالإسكندرية وأورانج والترسانة بمطروح ومركز شباب مدينة سوهاج.



وتبدأ مباريات مجموعة بورسعيد اليوم 2يوليو وتستمر حتى السبت 8 يوليو، ومجموعة الأسكندرية تبدأ اليوم وتستمر حتى 5 يوليو، ويقام نهائى البطولة بين متصدر كل مجموعة عقب انتهاء المباريات .



ويتولى محمد أبوالوفا عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة المشرف على الكرة الشاطئية خطة التطوير التى وضعها مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام.