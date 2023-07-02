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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اليوم.. انطلاق أول دورى لكرة القدم الشاطئية في الإسكندرية وبورسعيد

صدى البلد

تبدأ اليوم الأحد  فاعليات أول بطولة دورى لكرة القدم الشاطئية على ملاعب الإسكندرية وبورسعيد وذلك بمشاركة 12فريق تم تقسيمهم إلى مجموعتين الأولى تضم فرق المصرى وغزل بورسعيد وبور فؤاد والمعارف والفنار ومركز شباب القابوطى والمريخ، والمجموعة الثانية تضم نجوم الحضرة والترسانة بالإسكندرية وأورانج والترسانة بمطروح ومركز شباب مدينة سوهاج.


وتبدأ مباريات مجموعة بورسعيد اليوم 2يوليو وتستمر حتى السبت 8 يوليو، ومجموعة الأسكندرية تبدأ اليوم وتستمر حتى 5 يوليو، ويقام نهائى البطولة بين متصدر كل مجموعة عقب انتهاء المباريات .


ويتولى محمد أبوالوفا عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة المشرف على الكرة الشاطئية خطة التطوير التى وضعها مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام.

الاسكندرية بورسعيد المصري غزل بورسعيد اتحاد الكرة

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