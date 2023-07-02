أسكتي خالص.. مشاهد جديدة من مشاجرة أحمد سعد في تونس.. فيديو

عرضت قناة العربية، تقريراً مصوراً، اليوم الأحد، عن مشاجرة حامية للمطرب أحمد سعد، أمام الكاميرات في تونس، أثناء إحدى الحفلات.



وأبرز التقرير، حالة من الغضب على وجه المطرب أحمد سعد، بعد أزمته مع منظمة حفلته في تونس، سجلتها الكاميرات.



تعود أحداث المشاجرة الحامية، في حفل نظم له مسرح بنزرت خلال فعاليات المهرجان الدولي للتخييم، في دولة تونس السبت الماضي، وأثناء ادلاؤه بتصريحات للصحفيين، لتقاطعه منظمة الحفل، ليرد عليها أحمد سعد "ما فيش في العقد مؤتمر صحفي، اسكتي، اخرسي.. أنت ما تتكلميش خالص.. وماتعرفيش تعملي حفلات ولا علاقة لك بالحفلات".



ووجه أحمد سعد، حديث للصحفيين، : "لازم تعرفوا إني موجود هنا معاكم احتراما وتقديرا وحبا لكل الإعلام والشعب التونسي، إنما كاتفاق إني أعمل أحاديث صحفية، ده مش موجود ضمن الاتفاق معي".