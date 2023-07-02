أول تعليق من ميار شريف بعد احتلالها المركز الـ 31 فى التصنيف العالمي للتنس

أعربت ميار شريف لاعبة منتخب مصر للتنس عن سعادتها البالغة، بعد وصولها إلى المركز ال 31 في التصنيف العالمي كأول لاعبة \ لاعب مصري في التاريخ تصل لهذا التصنيف في بطولات الفردي برياضة التنس.

وقالت ميار في تصريحات تليفزيونية: " سعيدة بهذا الإنجاز، وكان من ضمن أهدافي مع التنس."

وأضافت: " هذا الإنجاز سيعطيني ثقة كبيرة في البطولات القادمة وهذه مجرد بداية."

وتستعد ميار للمشاركة في بطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس التي تعد ضمن بطولات الجراند سلام الكبرى فئة 2000، والتي ستنطلق غدًا الإثنين.

وعن مشاركتها في بطولة ويمبلدون، قالت: " سعيدة بمشاركتي في البطولة وهدفي هو الاستمتاع أولًا كونها المشاركة الأولى لي ولا أحب أن أضع أي ضغوطات على نفسي."

وتواجه البطلة المصرية نظيرتها الإسبانية ريبيكا ماساروفا المصنفة رقم 69 عالميًا غدًا في الدور الأول.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الرابعة والنصف مساءً على ملعب نادي أول انجلاند معقل ويمبلدون.