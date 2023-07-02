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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المحاكمات بدأت.. حبس 3 من مثيري الشغب في فرنسا

فرنسا
فرنسا

أفادت “فرانس انفو”، بأنه تم الحكم على الأشخاص الثلاثة الأوائل الذين حوكموا في محكمة فورية، اليوم الأحد، في جرونوبل لمشاركتهم في أعمال العنف والشغب بالسجن من ثلاثة إلى أربعة أشهر.

وحكم على الشاب الأول بالسجن ثلاثة أشهر، والذي سيتم إحالته إلى احتجاز منزلي بسوار إلكتروني، بعد أن تم القبض عليه متلبسا وهو يسرق في جاليري لافاييت في جرونوبل.

وحكم على الرجل الثاني بالسجن لمدة ثلاثة أشهر مع أمر بالقبض عليه، لأنه تم القبض عليه في سقيفة الطابق السفلي لمتجر فوت لوكر.

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وحكم على الرجل الثالث، وهو شاب يبلغ من العمر 22 عاما، بالسجن لمدة أربعة أشهر بسوار إلكتروني، لمحاولة سرقة في متجر بوس.

فرنسا جرونوبل

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