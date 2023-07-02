وصول المنتخبات المشاركة في بطولة أفريقيا للبوتشا المقامة بمصر

وصل عصر اليوم المنتخبات المشاركة في بطولة أفريقيا للبوتشا ، المقرر إقامتها غدًا في صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر، تحت رعاية الاتحاد المصري لرياضات ذوي اللاعبين الشلل الدماغي برئاسة الدكتور أحمد آدم.

وحرص وفد من الاتحاد المصري لرياضات ذوي اللاعبين الشلل الدماغي، على استقبال المنتخبات الأربعة المشاركة في البطولة وهم، المغرب وجنوب أفريقيا وتونس وناميبيا، في مطار القاهرة الدولي.

وتنطلق البطولة في الفترة من 3 إلي 8 يوليو الجاري، على أن يكون حفل الافتتاح في اليوم الأول من البطولة في تمام الساعه السادسة مساء يوم الاثنين المقبل بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي والتي تستضيفها صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

يذكر أن مصر نجحت في إستضافة بطولة إفريقيا للبوتشا، المقرر اقامتها في الفترة من 3_8 يوليو بصالة حسن مصطفى، بعد جهود الاتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي برئاسة الدكتور أحمد آدم.

وتعد هذه البطولة مؤهله إلي اولمبياد باريس 2024 لمنافسات الزوجي والفرق وهي تقام تحت رعاية الاتحاد الدولي للبوتشا.