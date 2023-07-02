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جامعة حلوان تكشف البرامج التدريبية للعاملين خلال شهر يونيو.. وقنديل: خطة لتحقيق التطور والجودة

جامعة حلوان
جامعة حلوان
  • جامعة حلوان تكشف البرامج التدريبية للعاملين خلال شهر يونيو 
  • رئيس جامعة حلوان: تدريب أعضاء هيئة التدريس ركيزة أساسية لتحقيق التطور 
  • نائب رئيس جامعة حلوان: لدينا خطة لتحقيق الجودة التعليمية

 

 

أعلنت جامعة حلوان، مواصلة جهودها لتطوير الجامعة بكل قطاعاتها لرفع التصنيف الدولي لها ولتطوير المنظومة التعليمية ومواكبة تطورات التحول الرقمي ولجعل خريجيها مواكبين لمتطلبات سوق العمل ومتطلبات العصر.

 

وكشفت جامعة حلوان أن هناك توجها لتنمية وتطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس والعاملين  بما يسهم في تطوير المنظومة التعليمية بكل المراحل وتطوير المنظومة البحثية لرفع تصنيف الجامعة الدولي.

 

وصرح الدكتور السيد قنديل  رئيس جامعة حلوان لـ"صدى البلد" حول هذه الخطة أن الجامعة قد اطلقت برامج تدريبية لأعضاء هيئة التدريس حرصا منها على تطوير المنظومة التعليمية ومن منطلق كونها ركيزة أساسية لتطوير العملية التعليمية،  وتبادل الخبرات واكتساب المهارات المختلفة، وكذلك تساهم فى تحسين الأداء، واستخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة.

 

أوضحت الدكتورة منى فؤاد عطية  نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن الجامعة تقدم شهريا برامج تدريبية  للعاملين متطورة ومتنوعة تهدف إلى تحقيق التنمية المهنية والذاتية وتطوير معرفة ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بما يتناسب مع متطلبات العصر الحديث لتحقيق جودة التعليم والبحث العلمى.

 

كما أكدت الدكتورة منى أبو هشيمة مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة أن البرامج التدريبية التي تقدمها الجامعة من خلال المراكز المختلفة تقام بهدف تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه.

 

كما تابعت الدكتور مني أبو هشيمة أن الجامعة تسعي من حلال هذه البرامج الي تطوير المنظومة التعليمية من خلال اتباع أساليب حديثة بالتدريس ومواكبة التكنولوجية الحديثة والتحول الرقمي ما ينعكس علي الطالب و يجعله مواكب لمتطلبات العصر وسوق العمل، ويفتح آفاقا جديدة للخريجين.

 

وأوضح الدكتور أحمد ياسر، من أعضاء هيئة التدريس جامعة حلوان الذين خاضوا هذه البرامج التدريبية  التابعة لمركز تنمية القدرات وإعداد القيادات أنها مفيدة ومتنوعة وساعدت في تنمية مهاراته التدريسية وفتحت آفاق جديدة له بالعملي التعليمية ونوه إلى أنه يتم خلال هذه الدورات التدريب على "استخدام التكنولوجيا الحديثة في التدريس، كيفية إدارة الوقت، الضوابط الخاصة بالجامعات ، كيفية تنظيم وإعداد المشروعات البحثية، كيفية تنظيم المؤتمرات العلمية " وغيرها من الدورات التي تعمل على  تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس.


وكشفت جامعة حلوان بأنه يتم التسجيل والاشتراك فى البرامج  التدريبية الخاصة بتطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس  بشهر مايو ٢٠٢٣ عبر هذا الرابط :
https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6.


ونوهت إلى أنه جاءت خطة الدورات التدريبية للمركز بنظام الأون لاين خلال شهر يوليو ٢٠٢٣، التي تأتى انطلاقا من حرص الجامعة لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس، كالآتي:

برنامج تدريبي عن فن و علم إدارة الأزمات يومي ١١ ، ١٢ يونيو ٢٠٢٣

التقويم الذاتي و التقرير علي مستوي الكليات بالجامعات. يومي ١٦، ١٧ يوليو ٢٠٢٣

تدويل مؤسسات التعليم العالي يوم ١٨، ١٩ يوليو ٢٠٢٣

تأهيل الشباب للرياضة و الابتكار يومي ٢٥، ٢٦  يوليو ٢٠٢٣

أعضاء هيئة التدريس والعاملين أعضاء هيئة التدريس إدارة الأزمات Jobs Education

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