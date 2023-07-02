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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

وفاة صيدلانية.. سيارة تدهس 6 من عائلة واحدة بالتجمع الأول

اسعاف
اسعاف

شهدت منطقة القاهرة الجديدة  اقغة مع  دهس طبيبة وزوجها الطبيب وأطفالهم الثلاثة بالإضافة لطبيب آخر كان برفقتهم بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.

وتم فحص مكان الحادث، وكاميرات المراقبة بالمكان، حيث قام قائد السيارة المتسبب فى الحادث بتسليم نفسه للشرطة، وتحفظت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة على كاميرات المراقبة فى الواقعة التى رصدت الحادث.
ويقوم رجال مباحث القاهرة بمناقشة شهود العيان والمصابين للوقوف على ملابسات الواقعة والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا بوقوع حادث مرورى، ووجود متوفية  ومصابين بأحد الكمبوندات بمنطقة التجمع الأول.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين تصادم سيارة ملاكي بـ عائلة مكونة من أب وأم وأطفالهما، مما أسفر عن مصرع الأم وتعمل صيدلانية بمستشفى وتوفيت بنزيف فى المخ، كما أصيب الأب ويعمل طبيبا بيطريا، وإصابة أطفالها الثلاثة بجروح متفرقة، واصيب طبيب آخر كان برفقتهم، وتم نقلهم للمستشفي لتلقى العلاج ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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