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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الرجولة مسؤولية والتزام".. مؤتمر لجنة الأسرة بالمجمع المقدس

صدى البلد

أقامت لجنة "خدمة الأسرة رجال" المنبثقة من لجنة الأسرة بالمجمع المقدس،  المؤتمر الأول للآباء كهنة إيبارشيات الوجه القبلي وخُدام الأسرة بها، تحت عنوان "الرجولة مسؤولية والتزام"، في دير السيدة العذراء بجبل أسيوط "درنكة"، بحضور نيافة الأنبا بيسنتي أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة ورئيس دير الشهيد مار مينا بجبل أبنوب ومقرر اللجنة الفرعية بالمجمع المقدس. 

حاضر في المؤتمر إلى جانب نيافة الأنبا بيسنتي أصحاب النيافة الأنبا يوأنس أسقف أسيوط وساحل سليم والبداري والأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط والأنبا فيلوباتير أسقف أبو قرقاص والأنبا أنيانوس أسقف بني مزار والبهنسا، وكذلك الأب القمص مكسيموس القمص شاروبيم كاهن كنيسة الشهيد أبي سيفين بقرية حاجر القنان بأسوان.

ناقش المؤتمر عددًا من الموضوعات، هي :

١- مفهوم الرئاسة والخضوع.

٢- روشتة السعادة الزوجية. 

٣- سر الزيجة.

٤- ثوابت ومبادئ فى العلاقة بين الرجل والمرأة.

كما تضمن مجموعات عمل حول موضوع بعنوان "علموا أولادكم"، وشارك في المؤتمر ١٢٥ من الآباء الكهنة والخدام.

هذا ومن المقرر أن يُعقد مؤتمر لإيبارشيات الوجه البحري والإسكندرية خلال الفترة القادمة.

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