افتتاح كنيسة "الأنبا موسى" في الفيوم

صلى نيافة الأنبا أبرآم مطران ورئيس أديرة الفيوم، قداس افتتاح كنيسة القديس القوي الأنبا موسى بمدينة الفيوم الجديدة، شارك نيافته صلوات القداس الذي تلاه نيافة الأنبا صليب أسقف إيبارشية ميت غمر ودقادوس والنائب البابوي لإيبارشية المنصورة وعدد كبير من آباء كهنة الفيوم وعدد من آباء رهبان دير رئيس الملائكة غبريال بجبل النقلون.

وحضر للتهنئة عدد من نواب البرلمان وممثلي الأحزاب السياسية وقيادات جهاز مدينة الفيوم الجديدة.

وعقب صلاة الصلح رسم نيافته ٦٠ من أبناء الكنيسة في رتبة إبصالتس للخدمة بالكنيسة.

وفي كلمته في عظة القداس شكر نيافة الأنبا أبرآم، الرئيس عبد الفتاح السيسي لحرصه على بناء جامع وكنيسة في كل مجتمع عمراني جديدة، وشكر كذلك قداسة البابا تواضروس الثاني على متابعته لموضوع بناء الكنيسة، وكافة أمورها، ولمحافظ الفيوم وجميع القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة ولشركاء الوطن المسلمين على روحهم الطيبة وتقديم التهنئة بافتتاح الكنيسة.

كما شكر نيافته الاستشاريين والمهندسين والفنيين القائمين على العمل بالكنيسة.

وعقب القداس قدم كورال آڤا موسى عدد من الترانيم والألحان الكنسية.

من ناحية أخرى، أقامت لجنة "خدمة الأسرة رجال" المنبثقة من لجنة الأسرة بالمجمع المقدس، المؤتمر الأول للآباء كهنة إيبارشيات الوجه القبلي وخُدام الأسرة بها، تحت عنوان "الرجولة مسؤولية والتزام"، في دير السيدة العذراء بجبل أسيوط "درنكة"، بحضور نيافة الأنبا بيسنتي أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة ورئيس دير الشهيد مار مينا بجبل أبنوب ومقرر اللجنة الفرعية بالمجمع المقدس.

حاضر في المؤتمر إلى جانب نيافة الأنبا بيسنتي أصحاب النيافة الأنبا يوأنس أسقف أسيوط وساحل سليم والبداري والأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط والأنبا فيلوباتير أسقف أبو قرقاص والأنبا أنيانوس أسقف بني مزار والبهنسا، وكذلك الأب القمص مكسيموس القمص شاروبيم كاهن كنيسة الشهيد أبي سيفين بقرية حاجر القنان بأسوان.

ناقش المؤتمر عددًا من الموضوعات، هي :

١- مفهوم الرئاسة والخضوع.

٢- روشتة السعادة الزوجية.

٣- سر الزيجة.

٤- ثوابت ومبادئ فى العلاقة بين الرجل والمرأة.

كما تضمن مجموعات عمل حول موضوع بعنوان "علموا أولادكم"، وشارك في المؤتمر ١٢٥ من الآباء الكهنة والخدام.

هذا ومن المقرر أن يُعقد مؤتمر لإيبارشيات الوجه البحري والإسكندرية خلال الفترة القادمة.