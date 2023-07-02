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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالملاية اللف.. دينا الشربيني تثير الجدل في أحدث ظهور لها

صدى البلد

اعتادت دينا الشربينى على مشاركة متابعيها أحدث إطلالاتها التي تتسم بالأنوثة والأناقة في آن واحد، مما جعلها محط اهتمام متابعيها.


 

وشاركت دينا الشربينى جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام بصور جديدة لها بالملاية اللف الحمراء.


 

وتتميز دينا الشربينى بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.


 

وتعتمد دينا الشربينى، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.


 

ومن الناحية الجمالية تعتمد دينا على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

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دينا الشربي دينا الشربيني تثير الجدل دينا الشربيني في احدث ظهور له

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