حسام عبدالغفار: "100 يوم صحة" قدمت نصف مليون خدمة في 6 أيام

كشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، آخر تطورات ما تم على الأرض في مبادرة 100 يوم صحة، مشيرا إلى أن تم إطلاق المبادرة منذ 6 أيام.

وأضاف حسام عبدالغفار، في مداخلة هاتفية ببرنامج الأخبار، المذاع عبر قناة “إكسترا نيوز”، مساء اليوم الأحد، أنه تم إطلاق المبادرة منذ ستة أيام، وتستمر لمدة 100 يوم، لافتا إلى أن المبادرة تنتشر المبادرة في مختلف محافظات الجمهورية.

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أنه تم تقديم نصف مليون خدمة في ستة أيام، وأكثر من 221 آلاف خدمة توعوية للمواطنين، مستدركا أن نقترب من مليون خدمة مقدمة للمواطنين في كل المحافظات حتى اليوم.